El mal momento que vivió la novia de Francisco, ganador de La Voz: "Necesitaba tenerlo al lado"

Duro testimonio de la pareja del flamante ganador de La Voz Argentina. Rocío, novia de Francisco y madre de su primera hija, expresó las dificultades que experimentó en el embarazo a la distancia.

El cantante Francisco Benítez se consagró como el flamante ganador de La Voz Argentina 2021. Y a las pocas horas también fue padre: este lunes nació su primer hijo, Ciro, a quien tuvo junto a su pareja Rocío. Y fue justamente ella quien charló con Flor de Equipo y reveló que no todas fueron buenas durante su embarazo.

"Yo estaba en Córdoba, había momentos muy duros en donde realmente necesitaba tenerlo al lado, pero siempre lo apoyamos", explicó Rocío, quien ya se reencontró con Francisco Benítez tras éste viajar a Córdoba luego de la final del certamen artístico. Por otra parte, la novia del ganador de La Voz aseguró que tuvo contracciones antes de la definición pero optó por no decirle nada a su pareja.

“Ese día tenía contracciones pero no quería decirle nada a Francisco para no alterarlo ni ponerlo nervioso. Me quede viendo el programa en la casa de él con sus papás. Ese día tuve contracciones. A la noche estaba con dolores porque había tenido un control. A la madrugada después de las emociones juntas entré entre en trabajo de parto. Me internaron a las 5.30, 6 AM", explicó Rocío. ¿Y cuándo se enteró su padre del nacimiento de Ciro?

Sin filtros, la novia de Francisco Benítez afirmó: "Le avisamos cuando ya había nacido, una hora después”. ¿Cómo se entero el papá? “Lo llamó la mamá, estábamos en la sala de parto. Minutos después de que nació Ciro”. En tanto, el flamante vencedor en La Voz también contó cómo fue este escenario visto desde su perspectiva.

Cómo vivió Francisco el nacimiento de su primer hijo, Ciro

Francisco Benítez fue contundente al hablar de cómo supo que su novia había dado a luz a Ciro: "Me enteré que había nacido en Buenos Aires. Me agarraron nervios, desesperación por querer estar acá y conocerlo. Cuando me enteré me estaba preparando para ir a lo de Verónica Lozano. Me llamó mi mamá desde el celular de Rocío. Yo atendí normal y me dice ‘soy tu mamá, nació Ciro’, me tiró un balde de agua fría".

“Me agarraron nervios, es un amor inmenso, no sé cómo explicarlo, es una sensación única”, sentenció Francisco Benítez, quien con el dinero ganado en La Voz Argentina construirá su nueva casa para vivir junto a su novia Rocío y su pequeño Ciro.