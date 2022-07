El mal momento de Topa en PH Podemos Hablar: "Me cuesta mucho"

Diego Topa decidió compartir un doloroso momento en PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff. El llanto del reconocido animador.

Diego Topa no ocultó sus sentimientos en su visita a PH Podemos Hablar, programa que es transmitido por Telefe. El reconocido actor, animador infantil y cantante abrió su corazón en la TV y le confesó a Andy Kusnetzoff el mal momento personal que atraviesa desde hace dos meses.

Ante la mirada de otros invitados como Sabrina Rojas, Sofía "Jujuy" Jiménez, Leo García y Erica Fontana, Topa explicó que desde hace un tiempo viene mal por la muerte de un ser querido. "Hace dos meses... me cuesta mucho todavía... perdí a mi prima Kari, que era como mi hermana. Fue muy fuerte porque me pude despedir de alguien consciente de que iba a ser la última vez que nos íbamos a ver y hablar".

"Tuve mucho dolor y también mucho amor. Nos agarramos de la mano, nos vimos crecer y nacer. Crecimos juntos y con una enseñanza muy grande porque ella no aguantaba más el dolor que tenía en su cuerpo", profundizó el cantante y animador infantil, quien dio a entender que su prima atravesaba una dura enfermedad.

Asimismo, Topa dejó en claro que sintió una gran conexión con su prima justo antes de que muriera: "Fue muy fuerte vernos a los ojos y decirnos que nos amamos y que siempre vamos a estar conectados. Ella le dejó una enseñanza a toda la familia". "Después de ese momento, ella decidió dormirse y fui la última persona con la que habló. Fue muy duro, pero el amor fue tan grande... fue hace tan poquito que todavía late en mi corazón", agregó, con lágrimas en los ojos. Y sostuvo: "Ella está en esas señales".

Diego Topa se puso triste en PH Podemos Hablar.

La cruda experiencia de Diego Topa en un recital que dio en Mendoza

Diego Topa también contó en PH Podemos Hablar que vivió un momento muy emotivo tras dar un recital en la provincia de Mendoza. "Estaba terminando un show... Yo suelo acompañar a muchos chicos en la alegría y también a muchas familias en momentos duros con los más chiquitos...".Y precisó: "Estaba cantando y despidiéndome. Una abuela se para y me dice 'por favor, leé esta carta, por favor leela'. Y le digo 'claro que la voy a leer'.

"Y me dice 'yo hoy estoy acá porque mi nietita ya no está y vengo en nombre de ella para poder conectar con ella'. Y no te puedo explicar, leí esa carta y es una conexión tan grande... uno como papá, hoy entiende todo lo que pasa. Era una nena de 6 años...", añadió, visiblemente emocionado.

Jujuy Jiménez reveló la experiencia paranormal que tuvo con un familiar que no conoció

En su visita a PH Podemos Hablar, la modelo y conductora de TV expresó que le gusta mucho el tema de lo sobrenatural, afirmó que los seres humanos son energía y que cree mucho en todo lo que tenga que ver con eso. Así fue como se animó a revelar que tiene una relación muy especial con una abuela a la que no llegó a conocer. "Yo hablo mucho con mi abuela. Me contacto con ella, aunque no la conocí en mi vida", relató.

"A mi abuela la mató mi abuelo", confesó Sofía "Jujuy" Jiménez ante la sorpresa de Andy y del resto de los invitados. La artista relató que su abuelo estuvo muchos años preso por un femicidio ocurrido hace más de 40 años. Según indicó, su madre logró perdonar a su padre, aunque fue un proceso difícil de transitar, ya que ella tenía sólo 13 años cuando ocurrió el hecho. "Mi mamá, cuando se recibió, lo fuimos a ver y ella le quiso mostrar el título de abogada... ella salió adelante", precisó.