El mal momento de Flor Peña en Telefe: "Me angustia"

Florencia Peña hizo un fuerte descargo en Telefe tras la dura pelea entre Analía Franchín y Nancy Pazos en plena transmisión en vivo.

En los últimos días, en la pantalla de Telefe se vivieron momentos de zozobra. Analía Franchín y Nancy Pazos protagonizaron una fuerte pelea que surgió a partir del caso de violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo, y del comentario de la periodista, quien aseguró: "Ser machista es ser violador". En medio de la discusión que ambas panelistas tuvieron, Florencia Peña tomó la palabra e hizo un fuerte descargo sobre el mal momento que vivió.

Con lágrimas en los ojos, y consciente de que son los últimos programas en los que estará al frente de Flor de Equipo, la actriz y conductora señaló: "Nosotros vamos a cumplir un año y cinco meses al aire. Y para mí una de las cosas más lindas que sucedieron en el programa fue cómo nos llevamos y eso es así. Me angustia mucho esta situación porque saben que las quiero a las tres".

Pese a que Analía, Nancy y también Noelia Antonelli se sacaron chispas durante la jornada del pasado martes, Peña bancó el debate que se dio, aunque se mostró triste por la forma en que se desarrolló: "Con las tres tengo una relación distinta. Las admiro profesionalmente, me encanta la disidencia. Lo saben. Nunca jamás algo que sucede en un debate en el programa sale fuera del programa". Y aseguró: "Tenemos una gran relación". "Analía tenía ganas de decir algo. Me encanta que vos, Nancy, hayas podido contestarle, más allá de que no estén de acuerdo. Lo que nosotras hablemos en privado, queda ahí, ya lo sabés, es así", profundizó.

Florencia Peña reaccionó con tristeza tras la pelea entre Analía Franchín y Nancy Pazos.

"Soy de las que creen que las cosas se tienen que dirimir puertas para adentro. Entiendo lo que pasó. Lo que pido es que por favor no borremos lo que hemos construido, porque nosotras fuimos distintas en este proceso de televisión abierta", concluyó acerca del escándalo que se dio en plena transmisión en vivo.

Por otra parte, Flor Peña pidió expresamente que se traten con respeto y que tanto Analía Franchín y Nancy Pazos puedan limar asperezas tras lo sucedido: "Fuimos siempre un programa que intentó llevar amorosidad y buena onda a la gente. Tratar de ser inteligentes a la hora de comentar o ser empáticas con las demás mujeres. No quiero que borremos con el codo eso porque es algo que hemos construido como programa y que me quiero llevar el viernes".

"Me gustaría dar vuelta esta página y lo que haya que hablar, chárlenlo en privado entre ustedes. Hay cosas que me exceden. Ustedes saben que soy una persona que pienso libremente y las banco a cada una con su individualidad porque así creo que tiene que ser la vida. Pero me parece que hasta acá", finalizó la artista.

Analía Franchín y Nancy Pazos se pelearon en Flor de Equipo, por Telefe.

Por qué se pelearon Analía Franchín y Nancy Pazos en Telefe

Todo comenzó a raíz de un comentario que Nancy Pazos hizo en Intrusos. La periodista reflotó el debate que había tenido con Analía Franchín sobre la violación grupal en Palermo y sostuvo: "Ser machista es ser violador". En tanto, indicó: "Ella dijo 'mi papá era machista y no fue ni sería violador'. Sí, nunca lo viste en un contexto en el que tu madre se le paró de manos y le dijo: 'Mirá, flaco, hasta acá llegaste. No quiero nunca más'. Y tu padre sintió que no, pero es que sí, y te termina violando"

Como consecuencia, Franchín explotó de furia y reaccionó: "Yo quisiera hacer un descargo si me permiten... la escucho a Nancy hablar del Día de la Mujer y está bueno destacar los logros de la mujer. Digo esto porque ayer manchaste el honor de mi padre. Mi madre, que tiene 84 años y es una señora mayor, duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz... me parece machista romper el honor y la valentía de una mujer".

"El feminismo, para mí, no pone en duda la capacidad del talento. Cuando vos llamás a un productor para quejarte de que Noelia (Antonelli) presenta el informe de la guerra es de machista porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad, su talento y lo que se rompe el culo laburando para este programa". Y añadió: "Yo tuve y tengo hombres espléndidos en mi vida. Mi papá fue un gran señor, un gran señor y todavía no nació la persona que haya podido manchar su honor. Entiendo que lo hayas intentado, pero no lo lograste. Y si ser machista es ser un violador, sos una violadora serial. Bienvenida sea si podemos seguir teniendo un diálogo cordial y buena onda, que es lo que pretendo". Y luego, Pazos realizó su descargo.