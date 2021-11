El íntimo video de L-Gante con Cinthia Fernández: "Se enteraron"

Se viralizó un video de la intimidad entre Cinthia Fernández y L-Gante que dio que hablar en la farándula argentina. De qué trata y qué sucede entre el cantante de cumbia y su novia Tamara Báez.

L-Gante y Cinthia Fernández protagonizaron un video íntimo que generó muchísimo revuelo en la farándula argentina. Tanto el cantante de cumbia como la modelo se mostraron juntos en varias ocasiones durante la grabación de un clip en el que se encuentran trabajando. Luego de las imágenes que la panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana) publicó en su cuenta de Instagram, las redes sociales estallaron y comenzaron a preguntarse qué sucede entre ambos. ¿Hay romance en puerta? ¿Qué pensará Tamara Báez?

A través de un extenso video que subió, Cinthia Fernández brindó detalles de lo pegada que estuvo a L-Gante durante la grabación de un video. En primer lugar, la mediática que trabaja en El Trece subió una foto en la que contó una anécdota de cómo es que el cantante se acercó a los fans para firmar autógrafos: "Con la reja cerrada se enteraron igual que estaba ahí y se sacó fotos uno por uno con todos".

Luego, tanto Cinthia como el músico popular se mostraron juntos. "El otro día le volví a escribir, hablé con Maxi su representante. Gracias. Estoy con este genio, con esta humildad...", manifestó ella. Y publicó otro videoclip breve exponiendo la intimidad y algunas bromas con el impulsor de la 'cumbia 420': "Miren a quién tengo, a un cantinero de lujo...".

Cinthia Fernández y L-Gante grabaron un video y encendieron las redes sociales.

Finalmente, la modelo y panelista se mostró contenta por la buena onda que tuvo con L-Gante durante la grabación: "El lunes el tipo te hace un Luna Park y así como nada vino a grabar conmigo". Y añadió: "Acabo de colgar el video con L-Gante. Quiero batir el récord... ¿Querían acción? Vayan a ver el video". De acuerdo a las imágenes que trascendieron, ambos bailan "Bar", el nuevo hit exitoso que compuso junto a Tini Stoessel. En el mismo, se los ve bailar y hasta tener un encuentro cara a cara. ¿Se habrán dado un beso? Es la duda que mantienen las redes sociales y que preocupa a Tamara Báez, novia del joven artista, con quien afrontó una crisis de pareja hace poco.

Cómo se conocieron L-Gante y Tamara Báez

De acuerdo a lo que comentó en una entrevista que le concedió a Juana Viale en El Trece, durante el programa de "La Noche de Mirtha", conoció a Tamara Báez a través de un amigo. "Mi novia era compañera de la escuela de un amigo del barrio. A mí me gustaba ella y no me daba atención, ja. En un momento, me dio un poco de atención y nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación".

La denuncia de L-Gante que preocupó a Tamara Báez

Elián Valenzuela, más conocido como "L-Gante" estuvo hace algunas semanas de visita en la Patagonia, donde fue muy bien recibido con los conciertos que dio, para continuar por su gira por todo el país. Pese a que su papel en los shows fue muy ponderado por el público, lo cierto es que luego de haberlos culminado protagonizó una polémica. Tras recibir Chevrolet Camaro, lujoso auto de alta gama, se paseó por las calles de Neuquén sin patente, detalle que generó mucha repercusión.

El vehículo de color rojo y de techo descapotable no contaba con los papeles correspondientes para que pudiera circular en la calle. Para colmo, y como si fuera poco, manejó cerca del aeropuerto de la capital y fue visto por la policía, que nada hizo al respecto.

Tiempo después de lo acontecido, y según lo que indicó el medio local LM Neuquén, L-Gante recibió una fuerte denuncia y las autoridades policiales le hicieron una multa por tener un auto sin patente y también por haberlo estacionado mal en dicho aeropuerto. Aun así, el artista se dio a la fuga tras recibir la notificación.