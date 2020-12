El insulto al aire de un periodista de TN: "Me quiero morir"

El meteorólogo de TN José Bianco viajó a Piedra del Águila en Neuquén para presenciar el eclipse solar que se pudo ver el pasado 14 de diciembre. La localidad neuquina era uno de los pocos puntos del país en donde mejor podría disfrutarse la experiencia.

Bianco se mostró muy emocionado durante toda la cobertura. "No puedo creer que ya se termina la totalidad. Me quiero morir", manifestó conmovido minutos después de la 13:10 de la tarde, hora en la que el sol quedó completamente oculto debido a que se alineó con la Luna y con la Tierra.

Rodeado de personas que asistieron específicamente para ver cómo se vivía el eclipse en Piedra del Aguila, Bianco relató entre lágrimas lo que estaba sucediendo. "Es el momento más lindo del mundo. Y ya se me olvida, es increíble. La cabeza no logra retener lo que pasa en esos dos minutos. No te entra, no es natural. Estamos viendo a Venus, Júpiter, Saturno, a las 13.10" , expresó.

"Y ya se me olvida, es increíble. Es el momento más lindo del mundo; es imposible registrar en la memoria esa información de lo que pasa en dos minutos", agregó mientras el sol comenzaba a volver a dar luz y dejaba de ser de noche en la Patagonia.

Bianco definió el momento del eclipse como un "regalo" y relató con emoción cada minuto de lo que se vivía. En ese momento, tuvo un exabrupto y definió al 2020 como "un año de mierd*". "Como la gente lo disfrutó por acá, mucha buena onda. Hemos venido después de seis meses, de un año de mierd*chicos", lanzó sin filtro.

Al darse cuenta de lo que había dicho en vivo, enseguida se disculpó: "Perdón por la otra palabra". Y añadió: "Un año que es, por donde se lo mire, malo, y hoy estamos pudiéndonos dar este regalo que a todos nos pone un poquito más contentos".

Más adelante, confesó que este evento astronómico fue de gran importancia para él y celebró el haber podido disfrutarlo junto a sus seres queridos: "Pude traer a mi familia conmigo, y es muy especial poder verlo con mis seres queridos; de verdad no sé cómo agradecer haber podido verlo".

El eclipse solar

El eclipse solar que se pudo ver en Argentina entre las 13 y 14 horas, fue el último gran evento astronómico del año. Algunas regiones de nuestro país tuvieron una visión total del fenómeno, mientras que en otras pudieron verlo parcialmente.

En la localidad neuquina de Piedra del Águila, la luna tapó totalmente al sol por dos minutos. El eclipse solar fue observado por miles de personas con claridad, ya que el cielo estuvo despejado.

Gracias al eclipse, se convirtió al día en noche en pocos minutos y aparecieron estrellas y planetas ante la mirada asombrada de familias que se volcaron masivamente a observar un fenómeno astronómico que en el país volverá a producirse recién en 2048.