El insólito pedido de Rocío Marengo a Mica Viciconte: "No hay chance"

La panelista fue contundente hacia el pedido de su amiga y aseguró que la respuesta era una negativa rotunda.

Rocío Marengo le hizo un peculiar pedido a Mica Viciconte y obtuvo una contundente e inesperada respuesta por parte de la panelista. Pese a que mantienen un perfil bajo sobre su relación, ambas mediáticas son grandes amigas. Sin embargo, parece que Viciciconte no permite que Marengo se tome ciertos "atrevimientos" más allá de su buen vínculo.

Durante una reciente emisión de Ariel en su Salsa, nuevo ciclo de Telefe del que Mica Viciconte es panelista, la pareja de Fabián Cubero habló de su visita a la cancha de Vélez junto a su hijo y su amiga, Rocío Marengo. Sin embargo, un compañero le hizo una consulta al hueso que la excampeona de MasterChef Celebrity no dudó en contestar fiel a su estilo.

"Te está presionando porque quiere ser la madrina de Luca", analizó el panelista de Ariel en su Salsa sobre la visita de Rocío Marengo a la cancha junto a su amiga. Entonces, Viciconte se refirió al tema de forma tajante: "No va a ser la madrina de Luca. No tiene chance. Le dije que no". De este modo, la panelista expuso que la mediática ya la había sorprendido con ese insólito pedido.

En este marco, Mica Viciconte aseguró que la decisión ya estaba tomada y no había posibilidad de cambio: Luca ya tiene padrinos definidos. "Ya los teníamos desde el comienzo. Pronto lo voy a decir. No son familiares. Nos dividimos con Fabián. Él eligió el hombre y yo la mujer. No son conocidos", sentenció

Mica Viciconte le dio una pésima noticia a Fabián Cubero: "Volvieron"

Mica Viciconte publicó un video en sus redes sociales de Fabián Cubero sacándole los piojos. La influencer comparte varios detalles de su vida personal a diario en sus redes sociales, desde momentos felices hasta otros no tan agradables. Esta vez, mostró un momento íntimo con su pareja.

"Y un día, volvieron los piojos", escribió Mica junto al video, en el que se la puede ver sentada en una silla y con el cabello dividido en dos partes mientras Cubero le separa mechones en busca de parásitos. A lo largo de todo el clip, la excampeona de MasterChef Celebrity mira a cámara con un gesto de preocupación.

En el siguiente video, Viciconte aparece con el producto para piojos ya aplicado en su cabello mientras el exfutbolista la peina con una colita tirante para dejarlo actuar. "¡La tiene clara! 30 minutos y a eliminarlo", escribió.