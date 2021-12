El insólito motivo por el que Wanda Nara tiró su heladera a la basura

La celebridad fue deschavada por una periodista sobre una extrafalaria actitud que tuvo recientemente.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron deschavados por periodistas de espectáculos sobre una insólita decisión que solo una pareja con un poder adquisitivo como el de ellos podrían tomar. Según se informó, la celebridad de redes y el jugador de fútbol habrían tirado a la basura una heladera por una obsesión de Icardi.

"Bueno, él tiene un tema con los olores, siempre está perfumado, todo el tiempo. El problema igual era con la heladera, él decía que tenía olor feo. Ella limpió la heladera, todo bien… él sentía olor a pesar de que la limpiaron, ¿qué hacemos? Compramos una heladera nueva", expresó la periodista Pía Shaw, en Los Ángeles de la Mañana, ciclo donde trabaja como panelista fija.

Ángel de Brito, incrédulo, cuestionó: "¿Serán ciertas las cosas que cuentan?". "El olor no se iba, regalaron la heladera y se compraron una", ratificó la ex conductora de Infama. De ese modo, quedó al descubierto uno de los caprichos de Mauro Icardi menos esperados por el público.

La esposa de Diego Latorre vivió su último día en LAM el viernes pasado y enunció: "El laburo, esto. Trabajamos pero nos divertimos. Vos sos un reventado pero te amo. Sos como un hermano para mí. Aprendí todo con vos. Pude sacar lo mejor de mí y lo dije el otro día, hay muy pocos tipos tan generosos. Hay que hablar de vos porque LAM sos vos", en alusión a su admiración por Ángel de Brito.

"Tuve la peor crisis de mi vida, en mi matrimonio, me contuvieron y ayudaron. Andrea fue como una hermana mía, estábamos todo el día juntas. Acá se disfruta, pero hay mucho laburo. Parecemos locas pero no estamos locas, te hacemos enojar porque hablamos todas juntas, pero es la ansiedad de participar", continuó, entre sollozos, y agregó: "Los quiero a todos, de verdad. Lo pasé bomba. Me acuerdo de la ilusión del primer día. Creo que me fue bien. Acá aprendí, crecí. Sos un gran tipo, Ángel. Sos el mejor. Creo que este fue el mejor equipo de LAM. Es un grupo relindo. No puedo creer que no voy a venir más. Andrea, te quiero".

Por su parte, de Brito también se pronunció sobre el inminente final de LAM: "Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego".