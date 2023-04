El insólito motivo por el que Marcelo Tinelli rechazó a Julieta Poggio

La joven bailarina contó cómo fue el momento que la producción de El Trece rechazó su postulación al famoso programa.

Luego de convertirse en la tercera finalista, Julieta Poggio habló a fondo de sus proyecciones laborales para futuro frente al éxito que le impuso Gran Hermano. Sin embargo, aseguró que no todo fue alegría e incluso reveló que fue rechazada por Marcelo Tinelli.

Como invitada al ciclo Biri Biri, programa de radio emitido por Républica Z, Poggio contó cuando la producción de Showmatch la rechazó para ser bailarina del famoso programa. Precisamente, la joven sufrió un accidente que la dejó fuera de este gran sueño.

“Yo hice un casting para ser chica ShowMatch en su momento. Hice dos, uno que al final fue la pandemia y no se hizo y el segundo me caí en la pirueta", empezó por confesar Poggio. Luego, recordó detalles sobre el casting en donde quedó fuera: "En la doble pirueta me trabé el taco y me caí".

Más allá de esta situación, tras anunciar su debut en América TV con una nueva temporada de ShowMatch, Tinelli aseguró que le gustaría tener a Poggio en el programa. En este marco, la bailarina reveló: "Depende si aceptaría, pero siempre es algo que se quiere, aunque el llamado no existió".

Polémica por los supuestos dichos de Julieta Poggio sobre las Islas Malvinas: "Dije lo que pienso"

Julieta Poggio se encontró en el ojo de la tormenta luego de haberse llevado a cabo el vivo de Telefe en la plataforma Twitch. Supuestamente, la participante de Gran Hermano que quedó en tercer lugar había expresado un comentario sobre las Islas Malvinas que fue repudiado, pero todo se trató de una fake news.

En la jornada del viernes 31 de marzo, Juariu condujo el stream de Telefe en Twitch junto a Julieta Poggio. A raíz de esta emisión, se volcaron varias reacciones en las redes sociales con lo que dejó el testimonio de la joven de 21 años tras su paso por Gran Hermano, pero hubo un posteo en particular que se volvió viral.

"Julieta: 'Se me juzga mucho por mi frontalidad, en la casa siempre dije lo que pienso, a mi perra no la quiero y las Malvinas son inglesas, no voy a cambiar mi forma de pensar para caerle bien a los refugios de animales o a los veteranos'", publicó una usuaria de Twitter sobre lo que en teoría había expresado la participante. Sumado a eso, esta persona subió imágenes de Juariu y Julieta donde se ve que usaron sus historias de Instagram para defenderse del delicado tema que se había tocado en el stream, por lo que fue repudiado completamente por los fanáticos del reality show de Telefe.

Sin embargo, toda esta situación es falsa: Julieta nunca dijo eso y la conductora tampoco avaló sus dichos. De hecho, en una de las últimas historias de la joven con la que supuestamente había insultado a sus seguidores, no figura que lo haya escrito, por lo que la imagen fue montada. Hubo algunas personas que aseguraron haber escuchado decir que las Malvinas son inglesas y desmerecer a los excombatientes, pero en realidad nunca sucedió.