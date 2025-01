El ex presidente Mauricio Macri publicó un mensaje en las redes sociales donde adelanta un acuerdo con el jefe de Estado Javier Milei para las elecciones legislativas 2025. De esta forma, la Libertad Avanza y el PRO irían juntos para no dividir a los votantes de centro derecha.

"Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quién vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita", escribió Macri en su cuenta personal de X, ex Twitter.

"Nuestras convicciones y coherencia la planteamos tanto en el balotage del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones", agregó Macri.

El ex presidente dio a conocer los nombres del equipo que propondrá para integrar la alianza con La Libertad Avanza: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. "Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", sostuvo.

En una entrevista con Luis Majul el martes, Milei había pedido una alianza con el PRO de Macri. “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones. Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, apuntó.

En cuanto al rol que tendría el jefe de PRO, Milei señaló: “Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria”; de todos modos aclaró que “la discusión de cargos no es interesante”. En el gobierno y en el bullrichismo daban por descartado que, con el paso del tiempo y la cercanía de las elecciones, varios dirigentes desoirán los mandatos del PRO nacional y acordarán con los libertarios para no perder. Válido no sólo para los gobernadores, sino también para los intendentes e incluso algunos legisladores.

Macri y la pelea con Santiago Caputo

Macri encabezó la cruzada contra Santiago Caputo, incluso se atrevió a insinuar cortocircuitos con Karina Milei. En las últimas horas, también se hizo cargo de la pelea iniciada por el asesor estrella para intentar vincular al PRO con el kirchnerismo mediante una fantasiosa red de protección desde la AFIP de Cambiemos.

El ex presidente fue el que compartió, en sus redes, las declaraciones de Alberto Abad, ex titular de la AFIP durante su gestión, cuestionando la operación del gobierno.