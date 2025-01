La dirigencia del 'Xeneize' sigue moviendo fichas para traer a un refuerzo de jerarquía para el plantel de Fernando Gago.

Boca Juniors sigue activo en este mercado de pases con el objetivo de formar un plantel competitivo para el entrenador Fernando Gago, que deberá afrontar la fase previa a la Copa Libertadores 2025 a partir de febrero y el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol en las próximas semanas. Luego de cerrar las contrataciones de Carlos Palacios y Ayrton Costa, la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme concretó la desvinculación de un referente que llegó durante 2024. El motivo principal de esta decisión es que el 'Xeneize' busca la llegada de un refuerzo de jerarquía proveniente de Europa, y este paso previo podría facilitar la operación.

Gary Medel firmó este lunes la rescisión de su contrato con el cuadro de La Ribera de común acuerdo. El chileno de 37 años ya no estaba en la consideración del nuevo DT, quien lo dejó fuera de las convocatorias durante todo diciembre, razón por la que buscará un cambio de aire en sus últimos años de carrera. De esta manera, libera un cupo de extranjero que podrá utilizar para traer a Ander Herrera, español de Athletic Bilbao con quien ya se llegó a un acuerdo contractual (falta que el conjunto vasco acepte la oferta).

La llegada de Medel a Universidad Católica está en duda: "No es el mejor momento"

Tras su salida del 'Xeneize', todo parecía indicar que el 'Pitbull' ficharía con la Universidad Católica de Chile, equipo con el que comenzó su trayectoria y en el que tuvo su debut profesional en el año 2006. A pesar del interés de ambas partes para que se concrete su regreso, la secretaría técnica del club puso en duda la viabilidad de su llegada: "Estamos conversando, negociando. Por supuesto que como todo jugador y es válido, hay una petición económica de parte de él y hay una posibilidad económica que puede pagar el club", declaró José María Buljubasich, gerente deportivo de 'Los Cruzados'. "El tema es que este no es el mejor momento económico del club por razones fáciles de ver. Primero, por errores que hemos cometido. No entrar a torneos internacionales, no entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores es una diferencia grande, no contar con el estadio", explicó el exarquero con paso por Rosario Central y River Plate.

El 'Pitbull' está cerca de regresar a la Universidad Católica, club que lo vio nacer como futbolista, pero debe resolver cuestiones económicas.

El picante comentario de Medel contra Gago previo a su salida de Boca: "Raro"

En el programa Futuro Fútbol Club, Waldo Ponce -exjugador chileno y compañero de Medel- se refirió a la charla que tuvo con el futbolista y contó lo que le dijo sobre Fernando Gago. "Hablamos de su técnico. Le dije que era raro y me confirmó que era un poco raro el hombre", lanzó el exdefensor. De esta manera, reveló la opinión del futbolista que regresó al conjunto "Azul y Oro" en 2024 tras su paso por el Vasco Da Gama de Brasil.

Boca cerró al segundo refuerzo por casi 4 millones de dólares

Boca Juniors cerró al segundo refuerzo de madrugada en este mercado de pases, de la mano de Juan Román Riquelme, y respira Fernando Gago. Después de la llegada del delantero chileno Carlos Palacios, el club de La Ribera acaba de sumar como fichaje a Ayrton Costa desde Royal Antwerp de Bélgica a cambio de 3.5 millones de dólares por el 100% del pase. El contrato será hasta diciembre del 2027.

El defensor zurdo de 25 años, 1.79 m. y 74 kilos surgió en Independiente, estuvo una temporada a préstamo en Platense, regresó al club de Avellaneda y luego se marchó a Europa en marzo del 2024. El joven quilmeño puede desempeñarse tanto de central como de lateral izquierdo y ofrecerle soluciones a la zaga, que es la zona de la cancha con mayores problemas en el equipo "Xeneize".