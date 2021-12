El insólito cruce de Christian Martin con un policía: "Hacé lo que quieras"

Mientras charlaba en vivo con F12, Christian Martin protagonizó un divertido intercambio con un policía de Arabia Saudita.

Christian Martin viajó a Riad para cubrir el partido entre Boca y Barcelona por la Maradona Cup y protagonizó un insólito cruce con un policía saudí. Mientras los periodistas de F12 se reían de la desopilante escena, el cronista reveló cómo pudo solucionar el intercambio con el oficial. "Mi papá era comisario. Si algo sé, es manejarme con la policía", explicó Martin desde Riad, donde el equipo de Sebastián Battaglia se impuso sobre el conjunto catalán en los penales, en el homenaje a Diego Maradona.

Desde hace un tiempo, Christian Martin se convirtió en el principal cronista de LN+ y ESPN en Europa. En más de una oportunidad, las cámaras tomaron al periodista enfrentándose con gente que lo molestaba mientras hacía su labor en distintas ciudades. Algo así le ocurrió a Martin este martes cuando estaba al aire en F12 (ESPN) y discutió con un policía, con el que había convenido el lugar apropiado para transmitir en el Mrsool Park, del Al-Nassr, equipo saudí dirigido casualmente por Miguel Ángel Russo, exentrenador xeneize.

"No está en el tiro. Puse la cámara. Mirá el plano. Moví la cámara. Está apuntando para allá", se lo escuchaba decir a Christian Martin en inglés a una persona que no estaba en cámara, mientras en el programa de Mariano Closs hablaban sobre el enfrentamiento entre Boca y Barcelona. "Vos dijiste que no querías que saliera esto. Moví la cámara. La entrada no está en el plano. Hacé lo que quieras, pero nos dijiste algo y lo hicimos. Mirá el plano", siguió discutiendo el cronista. A la vez, desde el estudio decidieron hacer silencio para escuchar qué era lo que sucedía con Martin.

"No se asusta el otro, eh. Va al frente", comentó Mariano Closs mientras escuchaban la discusión del cronista. Divertido por el insólito intercambio, el conductor agregó: "Dos minutos más de esto y Christian se pone colorado y ya empieza a enojarse". "Ahora estamos en vivo para la Argentina mientras hablamos. Movimos la cámara. No vimos el auto entrar", siguió discutiendo el cronista con el policía saudí, antes de pedirle a Closs que le dieran "dos minutos" para resolver el problema.

Cómo terminó la discusión de Christian Martin con la policía

"Tenés que atender al amigo. Tienen que ir a charlar", excusó entre risas Mariano Closs a su cronista. Un rato después, el conductor quiso saber cómo había terminado "la milonga" y Martin explicó cómo lo resolvió: "Todo solucionado. Siempre hay que llamar al jefe del operativo. Mi papa era comisario. Si algo sé, es manejarme con la policía. Nos movimos tres metros apuntando para acá".