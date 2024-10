El insólito análisis del Pelado Trebucq sobre Cristina Kirchner y Javier Milei: "Tiene cosas"

Esteban Trebucq opinó sobre lo que dijo CFK sobre Milei.

Esteban Trebucq es un periodista que cobró relevancia en los últimos años por sus trabajos en ciclo como La Nación + y El Observador y, de ese modo, sus recientes opiniones sobre el cruce de Javier Milei y Cristina Kirchner repercutieron en las redes. El comunicador se pronunció en Twitter sobre el rol del Presidente para la exmandataria.

CFK le dedicó un posteo de Instagram a Milei, después de que éste lanzara una amenazante frase sobre la vida de la expresidenta argentina. Dada la magnitud del cruce, la publicación generó un sinfín de opiniones, entre ellas, la de Trebucq, quien aludió a cómo ve a CFK con Milei como adversario.

"Cristina está chocha con Milei. Hace unas semanas tenía que explicar a Alberto Fernández, su inflación, su desastre económico, cultural, su condena, etc", escribió Trebucq en su cuenta de Twitter. Y sumó: "Pero ahora vuelve a hablar de política. Recupera la escena, cuando hace unas semanas era una postal sepia. Bah, aún lo es. Pero tiene cosas para decir. Y pelear. Debe estar feliz con este Gobierno".

CFK habló sobre los dichos de Milei contra ella.

El cruce entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner

"Me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro", pronunció Milei en medio de una entrevista con TN. Por su parte, CFK subió a sus redes un recorte de ese momento televisivo y en el pie de foto escribió contundentes palabras al respecto: "¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri".

Cristina aludió a la violencia en el discurso de Milei y sostuvo: "Sería bueno que, en lugar de insultar a diestra y siniestra, y amenazarme con mi muerte, encontraras la forma de que los argentinos puedan volver a comer cuatro veces al día y en su casa, sus hijos crecer sanos para poder estudiar y progresar y los viejos tengan sus remedios para poder vivir. Ya hubo una época en la Argentina, en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podes preguntarle a tu Ministra de Seguridad que, de eso, puede dar cátedra".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Javier Milei y Yuyito González

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Yuyito González fue consultada por el notero de Socios del Espectáculo en relación a que Canosa la había acusado de vivir de la plata de la gente. "A mí no me banca nadie, ni Canosa. Me banca Dios y mi laburo, las empresas que me contratan. Que cantidad de pavadas, esas son cosas que generan violencia. Primero que son mentiras absolutas, las diga quien las diga, y generan violencia porque le meten a la gente en la cabeza mentiras", sostuvo la exmodelo. Y agregó: "La gente que opina es muy opinable, es gente de la cual se podría opinar y mucho. Yo no escucho porque cuando las críticas están atravesadas por cuestiones ideológicas... escucho a mis hijos y a mi pareja. No me pongo a escuchar gente mala".