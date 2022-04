El inesperado elogio del Kun Agüero a Morena Beltrán: "Qué presión"

El Kun Agüero sorprendió a Morena Beltrán con un elogio en vivo y la periodista replicó con un desafío.

Sergio "Kun" Agüero sorprendió a Morena Beltrán con un inesperado elogio mientras el goleador histórico del Manchester City era entrevistado. "No te vi, pero me dijeron", le indicó el futbolista a la periodista, que no sabía qué hacer ante las palabras del Kun.

El Kun Agüero charló con ESPN desde Qatar, donde se encuentra invitado para el gran sorteo del Mundial que se disputará este año, y fiel a su estilo divirtió a todos con sus ocurrencias y salidas. "Si alguien lo putea le voy a decir ‘callate la boca, vos’. ¿Qué chiflás vos? Andá a jugar", contó, por ejemplo, sobre cuál será su reacción ante quienes critiquen a su amigo Lionel Messi.

Pero el momento más sorprendente fue cuando el exfutbolista demostró estar al tanto de todo lo que sucede tanto en los medios como en la previa del sorteo. "Jugás bien me dijeron. Jugás bien", le soltó el Kun Agüero a Morena Beltrán, que se sorprendió por el comentario. De todos modos, el futbolista aclaró: "No sé, no te vi, pero me dijeron". Es que la periodista mostró sus habilidades tanto ante sus compañeros de ESPN como en un pequeño torneo que organizó Qatar en los últimos días para influencers de todo el mundo, en el que su equipo (que compartió con el streamer Markito Navaja) resultó campeón.

"Qué presión", aseguró Morena sin saber bien qué responder ni dónde meterse ante tamaño elogio de una figura mundial. En ese sentido, la periodista agregó, humilde: "Robé ahí con un buen pase que metí, pero nada más". Con ese comentario, Beltrán recordó el partido que jugó con sus compañeros de programa a fines del 2021 y por el que se convirtió en tendencia gracias a una excelente asistencia que le dio a Cristian "Ogro" Fabbiani. "Cuando quieras jugamos un picado", cerró la periodista.

El divertido consejo de Agüero para los argentinos que vayan a Qatar

"Tengan cuidado los que vengan acá", advirtió con mucho humor el exfutbolista. Es que el Kun remarcó la forma temeraria en que manejan los taxistas en el país árabe. "Me agarró uno de los taxistas y le dije: ‘flaco, you are like a Hamilton (sos como Hamilton)'", agregó divertido el goleador histórico del Manchester City ante las risas de todos en el estudio. Pero el taxista le reconoció que no sabía quién era Hamilton: "¿Qué sos, Vettel? No quiero chocar". Para graficar exactamente cómo se toman el tema los qataríes, una fuerte bocina interrumpió la nota en ese preciso instante.