El inesperado comentario de Flavio Mendoza sobre Karina La Princesita: "Muchos fantasmas"

El bailarín reveló un impensado secreto del pasado de la cantante y dejó boquiabiertos a todos. Flavio Mendoza y Karina La Princesita se conocen desde hace años.

Flavio Mendoza se expresó sobre el desempeño de Karina La Princesita en Showmatch: La Academia e hizo revelaciones inesperadas sobre el pasado de la cantante de cumbia. Según su percepción, el coreógrafo y amigo de la artista aseguró que Karina tiene un mejor momento performativo actualmente que en el pasado y reveló por qué.

“A mí me encantó en el Cantando. Me pareció la jurado, porque ella tiene un criterio y sabe de lo que habla. nunca te va a decir algo porque se le ocurre”, comentó Mendoza en diálogo con La Previa del Show, antes de que la conductora Lourdes Sánchez le preguntara sobre cómo ve a su amiga en el baile.

“Creo que está mejor, obvio que le faltan muchísimas más cosas, pero la veo más entregada, muchos fantasmas que tenía los dejó de lado. Eso también te libera, juega mucho lo personal cuando tenés prejuicios o pasaste cosas. Creo que este año está más contenida”, continuó Flavio y siguió: “Chicos, ustedes no saben lo que fue Karina cuando empezamos a hacer Siddharta. Le costó muchísimo, ella lloraba mucho en los ensayos porque era sacarla de su zona de confort. Pero gracias a eso aceptó ser parte de Showmatch y bailar”.

Más tarde, el bailarín reveló que la cantante se animó a entrar al Bailando por su insistencia. “Yo la había invitado para que cantara en mi coreografía del ritmo dance y a partir de ahí le empecé a decir que tenía que ser participante. Le hice la cabeza para que esté y mirá todo lo que hizo”.

Denuncia de Lourdes Sánchez contra Flavio Mendoza

Hace algunos días, Lourdes Sánchez expresó que vivió un mal momento cuando trabajaba en una obra de Flavio Mendoza. “Una vez que estaba ensayando una de mis primeras obras, que era con Flavio Mendoza, siempre muy circense, me dijo que me subiera a una tarima y no me animé a hacer eso y como que me dijo '¿para qué estás acá?' y me puse a llorar mal... En ese momento, me dolió”, reveló, en diálogo con Catalina Dlugi y así .

“Quizás lo que recuerdo es haberme sentido sola porque venía de una familia muy numerosa. Hoy en día tengo la mejor con Flavio, lo amo”, cerró y así dejó en claro que la exigencia del coreógrafo muchas veces crea situaciones de hostilidad con sus empleados en las obras teatrales que dirige.