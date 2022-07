El inesperado anunció de Dady Brieva y La Chipi: "Tienen ganas"

Dady Brieva y Mariela "La Chipi" dieron a conocer una decisión con respecto a su relación.

Dady Brieva y Mariela "La Chipi" tomaron una decisión inesperada con respecto a su relación. La pareja se conoció hace más de una década y tienen dos hijos en común: Felipe y Rosario. El actor y la bailarina se casaron hace 10 años y en esta oportunidad dieron a conocer cuál será el próximo paso que darán en su vida privada.

Carolina Molinari, como panelista de LAM, fue quien reveló la noticia relacionada a la pareja: "Se casan por segunda vez Dady y La Chipi en diciembre, con fiesta. Claudia Villafañe está organizando el casamiento. Tienen ganas de festejar, ya desde el año pasado. El otro día cumplió años Chipi, hizo una cena y ahí lo anunció". Si bien, los artistas están casados hace una década, decidieron renovar los votos a fin de año en un encuentro con su entorno más íntimo.

Con respecto a cómo será la fiesta, Carolina Molinari aseguró que se llevará a cabo en el edificio donde viven Dady y La Chipi. Las angelitas le preguntaron si están invitados los excompañeros del actor: Miguel del Sel y El Chino Volpato, a lo que la panelista respondió con total seguridad: "Yo nunca los vi en la casa de ellos, no son amigos". Seguido a eso, Ángel de Brito agregó: "Dady odia a Miguel del Sel, confirmado".

Cómo fue el primer casamiento de Dady Brieva y La Chipi

En el año 2012, Dady Brieva habló de cómo sería la fiesta de casamiento con la bailarina: "No es una gran fiesta, somos 100, los familiares y un par de amigos. Se paga, no es canje. No hay farándula, hicimos una cosita chiquita, no hay quilombo. Con ‘El Chino’ y Miguel no estábamos viéndonos. Es una cosa muy íntima. No hicimos lista ni nada, no queremos que se pongan en gastos".

Por su parte, La Chipi reveló cómo la conquistó el actor: "Al principio no quería saber nada con esta historia porque era re complicada, no me quería meter ni loca. Un día vino, así de la nada, y me declaró su amor. No hubo beso ni cena previa, fue de una y yo me quedé... Me invitaba a cenar y yo invitaba a mis amigas, como para esquivar el tema. Buscaba todo el tiempo sorprenderme con cosas ingeniosas. Hasta que un día, pensé que realmente sentía miedo de rechazarlo porque quizás nunca más podría encontrar a nadie que me hiciera divertir de esa manera".