El incómodo momento de Yanina Latorre al mostrar su fondo de pantalla

Ángel de Brito dejó expuesta a Yanina Latorre al mostrar su fondo de pantalla: "Es mi culo".

El egocentrismo de Yanina Latorre quedó al descubierto al aire de Los Ángeles de la Mañana. La panelista quiso dar información sobre su reciente pelea con Rocío Oliva, quien se , pero Ángel de Brito visualizó un detalle muy particular de su celular que no pudo pasar por alto.

La panelista le pasó su teléfono a Ángel para que leyera en vivo el mensaje que le mandó la ex pareja de Diego Maradona. "Hola Yanina, ¿Cómo estás? Soy Rocío Oliva, me avisas cuando tengas un minuto para llamarte. Gracias", escribió Oliva. Pero más allá del chat en sí, De Brito destacó algo más: "Tenes un culo acá de fondo de pantalla"

Orgullosa y sin ningún tipo de problema, Latorre le dijo: "¿Viste? El culo mío, lo amo". La foto era del día en que Yanina estuvo en la pista del Bailando, un momento que, al parecer, la panelista disfruta recordar cada vez que entra a su WhatsApp. Sin verguenza alguna, Latorre permitió que Ángel mostrara a cámara la imagen en cuestión.

El cruce de Yanina Latorre con Rocío Oliva

La tensión entre Yanina Latorre con Rocío Oliva viene desde hace tiempo. A la ex pareja de Diego Maradona le molestaron algunas actitudes de la panelista, que al ser periodista de chimentos, suele contar información íntima de ella en los medios de comunicación. "Ella está enojada por las cosas que yo digo y por la información que yo doy", admitió Yanina.

El último cruce se dio el pasado sábado, durante el pase del programa Polino auténtico y Super Mitre Deportivo, en donde Yanina Latorre y Rocío Oliva trabajan como panelistas respectivamente. Este jueves, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), pasaron el audio del intenso ida y vuelta.

“¿Te cruzaste con Rocío en la radio?”, le preguntó Ángel a Yanina antes de mostrar el cruce en cuestión. "Me crucé, sí, raramente la metieron en el pase el otro día. Nunca había pase y, a partir del otro día, hay pase, con (Gabriel) Anello y con ella. Se hace la cocorita y yo le expliqué que no tengo nada en contra de ella. Es más, me cae bien Rocío a mí. El tema es que cuando vos contas algo que no es lo que ella está conforme, se te enoja. Yo dije que estaba enojada. Ella tiene esa cosa canchera de decir…”, explicó Latorre.

El audio de la pelea

- ¿No se pueden amigar? (Anello)

- Ella está enojada por las cosas que yo digo y por la información que yo doy

- ¿Yo te dije que estaba enojada con vos?

- Y, con la carita…

- No, esta es la carita que tengo desde que nací.

- Ok, en algún momento de la vida te vi más simpática.

- No, para nada.

- El tonito.

- No, es mi tonito también de siempre. La verdad es que no estoy enojada con vos, ni fu, ni fa.

- ¡Ah, entonces genial!

- No pasa nada, yo vengo, hago mi trabajo con mi compañero, y el resto…

- ¿Se pueden dar un beso en el pasillo, saludarse a partir de ahora? (Anello)

- Estamos en cuarentena. Ella igual me odia, pero igual no importa.

- No, no es un sentimiento que conozco, no te preocupes, que no te odio, ni te quiero, nada.