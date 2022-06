El incómodo momento de Sandra Borghi en El Trece: "Hay yegua para rato"

Mientras se desarrollaba un móvil en vivo, Sandra Borghi vivió una situación que la hizo fastidiar. Mirá el video.

Sandra Borghi fue protagonista de un incómodo momento vivido en la televisión. En pleno móvil en vivo por El Trece, un hombre se acercó sigilosamente y, cuando supo quién era, lanzó un desopilante comentario a favor de Cristina Kirchner.

Un momento televisivo quedó inmortalizado en todos los televidentes de El Trece. El contexto del móvil realizado por la periodista macrista Sandra Borghi estaba vinculado al trágico incendio en Recoleta que tuvo como desenlace el fallecimiento de una familia.

Justo cuando estaba por terminar y despedir a una mujer que relataba su situación de salud, se observó a un hombre que de a poco iba acercándose al lugar. Allí se encontraba el equipo de Mediodía Noticias, programa conducido por Luis Otero y la mencionada periodista, quien se encontraba en su faceta de movilera.

"¿Vos sos Sandra Borghi?", preguntó curioso el transeúnte. Tras su afirmación, aprovechó para dejarle un mensaje a ella y a todo el canal. "Decile que hay yegua para rato", fue el comentario kirchnerista, en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Luego del comentario lanzado al aire, se vivieron momentos de tensión absoluta otorgados por la periodista y expresados implícitamente desde el piso del programa, en especial, por el conductor Luis Otero, a quien se lo vio en primer plano. "Bueno", contestó seco Borghi.

La reacción del público

Como es costumbre, el momento vivido en Mediodía Noticias fue viralizado a través de las redes sociales. Específicamente en Twitter, la gente se expresó a través de memes y comentarios.

De dónde viene el apodo "yegua" a Cristina

Todo surgió en el marco de una entrevista con Luis Novaresio en el transcurso del año 2017. En ese entonces, se refirió a situaciones ligadas a la libertad de expresión durante el gobierno de Mauricio Macri. "A mí me decían yegua, puta y montonera y no metimos preso a nadie. Hoy meten preso a un pibe por un Twitter", había resaltado.

Luis Novaresio defendió a Milei y Ofelia Fernández lo dejó en ridículo

La legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández y el periodista macrista Luis Novaresio mantuvieron un tenso cruce de ideas en torno a la situación político social de Argentina, y el conductor de La Nación+ quedó totalmente humillado ante su falta de argumentos de su pobrísima defensa de Javier Milei.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff, conductor de PH: Podemos Hablar (Telefe), le preguntó a Ofelia qué pensaba sobre Milei y la legisladora expuso: "Él capitaliza algo que nos tiene que poner a trabajar. Quiero no hablar de Milei, sino de por qué está ahí y por qué es fuerte en un momento así. Tenemos que entender que en una sociedad con una pobreza muy jodida, con problemas de empleo tanto por la precarización de trabajo que hay como por el desempleo, y con violencia social y de género, que se suman a los problemas de inflación y deuda, si la gente no se siente cerca es porque las respuestas no están".

"Y en ese momento siempre garcan y garpan los discursos estridentes, que vienen de afuera a hablar", cerró, dejando una firme postura que enojó a Luis Novaresio. Con un tono moderado pero claramente molesto, el periodista macrista defendió a Milei y arremetió con un: "Es un fracaso estrepitoso del supuesto progresismo".

Picante, Ofelia le contrarrestó: "No sé si es un fracaso de las políticas, hay falta de políticas. Creo que, también, hay un tema de parálisis". Con un seco "no comparto", Novaresio se llamó al silencio hasta que Fernández volvió a evidenciar los peligros del modelo de país que propone Milei, haciendo estallar un duro cruce de chispas.