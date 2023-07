El impensado coqueteo de Nancy Pazos con un ex Gran Hermano en Telefe: "Hay que hacer el amor"

La conductora radial coqueteó en vivo con el famoso participante de Gran Hermano. Nancy Pazos se sonrojó ante la invitación de al figura de Telefe.

Nancy Pazos coqueteó con un exconcursante de Gran Hermano en el ciclo A la Barbarossa por Telefe y dejó atónitos a sus compañeros de equipo. La periodista especializada en política sacó a relucir su lado más picante y fue con todo hacia la exfigura de GH.

Robertito Funes Ugarte protagoniza todas las mañana divertidos móviles desde diferentes locaciones en el programa de Georgina Barbarossa y causa carcajadas en sus compañeros. En la última emisión del programa, el cronista se acercó al lavadero de autos del hermano de Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano, donde con compañía del exconcursante puso a prueba sus habilidades para trabajar en un establecimiento de ese tipo.

Georgina y el resto de su equipo le preguntó a Pazos por qué no llevaba su auto al lavadero del hermano de Alfa y así comenzó el coqueteo con un picante ida y vuelta entre la periodista y el más longevo de la última edición de GH.

El picante cruce entre Alfa y Nancy Pazos en Telefe

Georgina: "Nancy, ¿vas a llevarlo hoy?"

Nancy: "Hoy me tengo que ir a arreglar el diente, chicos. La carilla. Voy a ir hoy, más tarde"

Noe Antonelli: "Te ponés colorada, Nancy. No sé qué te pasa"

Nancy: "Bueno, voy a ir, pero mañana. Quedate hasta mañana, Alfa"

Alfa: "Te espero hasta mañana"

Robertito: "Decí la verdad. ¿Te gusta Nancy?"

Pía Shaw: "Sí, se calienta"

Alfa: "Tiene sex appeal"

Nancy Pazos: "Sí, igual estoy con mucha ansiedad por lo de mi mudanza y no me entran los pantalones"

Alfa: "Hay que hacer el amor. Cada vez que hacés el amor bajás 2500 calorías"

Nancy: "Tenés razón"

La palabra de Edith Hermida sobre Nancy pazos

La panelista de Bendita fue removida de Radio 10, emisora donde conducía un ciclo a la tarde, y besa franja horaria fue para Nancy Pazos y su ciclo sobre actualidad política. "Me encanta Nancy Pazos. No es que me haga la buena, pero Nancy Pazos es una buena periodista, y me parece que lo que ellos quieren en un año de elecciones es hacer periodismo, y yo no hago periodismo político duro. No me sale, no me gusta y no quiero", relató Hermida. La locutora contó que habló con Pazos y que le deseó buena onda para su comienzo en una nueva emisora. "Ni bien me enteré que era ella. Le deseé la mejor de las suertes, ella me dijo que me le adelanté porque me iba a llamar", cerró.