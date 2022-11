El hotel de los famosos ya tiene sus primeros eliminados: quiénes son

El hotel de los famosos ya empezó las grabaciones y también tiene a sus primeros eliminados. Quiénes son las primeras celebridades que dejarán el hotel.

La segunda temporada de El hotel de los famosos ya tiene a sus primeros eliminados pese a que todavía el reality no llegó a la pantalla de El Trece. Quiénes son las celebridades que se fueron de forma temprana en uno de los mayores éxitos del año para la señal de aire del Grupo Clarín.

La primera edición de El hotel de los famosos fue el impulso que necesitaba El Trece para superar un 2021 muy flojo en materia de rating y encarar el 2022 con más confianza. Apenas Alex Caniggia se coronó como campeón, la producción empezó rápidamente a idear cómo sería la nueva temporada, que ya empezó sus grabaciones y que todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

Como el reality no se emitirá en vivo, La Pavada de Diario Crónica reveló quiénes son los primeros famosos eliminados de la popular competencia de El Trece. Las primeras bajas son: la conductora Rocío Marengo, la música Erica García y el actor Alejo Ortíz. Mientras que otra de las expulsadas generó bastante sorpresa, ya que se trata de Charlotte Caniggia, hermana de Alex, campeón de la primera edición de El hotel de los famosos.

Por otra parte, Chino Leunis dialogó con Momento D y reveló que la presente temporada del reality "viene muy picante", con algunos cruces y disputas, además de algunos "romances y un poco más". "Se está vinculando más de una historia. No puedo anticipar nada, pero hay de todo", confesó el conductor de El hotel de los famosos en su charla con El Trece.

La picante denuncia de Melody Luz contra El hotel de los famosos

Melody Luz tuvo su gran salto a la fama con El Hotel de los Famosos. Debido a su romance con Alex Caniggia, fue una de las que más expuesta estuvo en los medios durante su pasaje por el reality. Meses después de su finalización, confesó que le pasó muy mal y que hay muchas cosas que el público todavía no sabe.

"'Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos...'. 'Ay, El Hotel de los Famosos... Basta del Hotel, de esa mierda. Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición...", dijo la mediática en un video subido a sus historias de Instagram. Además, agregó que cuando sufrió un accidente dentro del programa, nadie se preocupó por ella.

"Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí... Por eso, tendría que estar agradecida, RE", se quejó. Más allá de que el reality le sirvió para impulsar su carrera y para conocer a Caniggia, aseguró que se arrepiente de haber participado: "Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente pero nunca más me metería a un reality".

"¿Por qué? Explicalo, porfa", le pidió una seguidora. Melany adelantó que dentro de muy poco tiempo, sacará a la luz su historia en un video de YouTube. "Lo estoy armando para subir a YouTube. Hay muchas MUCHAS MUCHAS cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y 'nueva' en el ambiente, tenés que cerrar el orto, viste, pero no más", concluyó.