Cómo evitar que ARCA me cobre de más cuando hago transferencias

El gobierno de Javier Milei reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), e introdujo varios cambios a la hora de realizar transferencias a los que hay que estar atentos.

En este caso se trata de una nueva disposición que busca un mayor control sobre las operaciones financieras y las declaraciones de ingresos, que pueden traer cómo consecuencia multas, impuestos y retenciones.

Es así cómo a partir de diciembre ARCA podrá retener un monto de las trasferencias que reciba un usuario si no cumple con ciertos requisitos. Esta cifra podría escalar al 5 por ciento de lo percibido por transacción. El organismo estatal cobrará impuestos sobre las transferencias a aquellos usuarios que no se encuentren registrados bajo un régimen de ARCA y/o no hayan presentado su declaración de ingresos a tiempo.

De esta manera la ex AFIP podrá cobrar hasta un 5 por de Ingresos Brutos a las personas que no cumplan estos requisitos. Es un monto superior en comparación con el porcentaje habitual que es menor al 1,5 por ciento.

Cómo evitar que ARCA me cobre extra por realizar transferencias

Para evitar estos costos adicionales que puede cobrar ARCA, es necesario que las personas tomen medidas preventivas. La propia entidad creada recientemente por el gobierno de Javier Milei y que ya tuvo varias polémicas, recomienda consultar a una persona especializada para verificar el estado fiscal y regularizar la inscripción en los sistemas.

Este paso asegura que las transferencias no sean clasificadas como actividades no declaradas y el Estado no te retenga fondos de mas. Además el organismo que acaba de perder a su titular aconseja notificar al banco con suficiente antelación si la transferencia de dinero no tiene fines comerciales ya que este procedimiento ayuda a que las entidades financieras clasifiquen correctamente las operaciones reduciendo el riesgo de penalizaciones.

ARCA también recomienda que en el caso de transferencias entre cuentas propias, el usuario confirme que ambas cuentas estén registradas a nombre del mismo titular para evitar posibles errores en el sistema. Cabe señalar que la entidad gubernamental fijó montos para que los movimientos dentro de las cuentas no sean clasificados cómo sospechosos.

ARCA podrá retener dinero de las transferencias

La clave para evitar problemas al realizar transferencias radica en el perfil que tengan las entidades financieras con las que se opera y que dichas operaciones hagan sentido con este y que siempre se tenga la documentación respaldatoria en caso de que surja algún problema y haya que justificar los fondos.