El hijo de Romina Yan se lanza a la actuación y sorprende por el parecido a su madre

El nieto de Cris Morena participará en el elenco de una obra de teatro en España. Franco Yan está involucrado en el mundo de arte desde hace años.

Franco Yan será parte de la obra de teatro Los Puentes de Madison en España, con la producción de su abuelo, Gustavo Yankelevich. El joven se dedica al arte desde hace años, ya que está formado como actor, cantante y pianista.

El hijo de Romina Yan y Darío Giordano compartirá elenco con actores de la talla de Nina, Gerónimo Rauch, Carlos Solano, Julia Möller, Marta Valverde, Manu Rodríguez y más estrellas del espectáculo. La obra se estrenará el próximo fin de semana en el teatro Gran Vía de Madrid.

El artista de 22 años se formó en Londres como cantante y compositor musical y ha trabajado en proyectos como El Potro, la película de Rodrigo, ViveRo y en la serie Photograph como protagonista.

Franco Yan tiene 22 años y emprenderá un proyecto de la mano de su abuelo, Gustavo Yankelevich.

El emotivo posteo de Cris Morena, a 12 años de la muerte de Romina Yan

El pasado 28 de septiembre fue el décimo segundo aniversario del deceso de la actriz que cautivó el amor de cientos de miles de adolescentes y jóvenes por su personaje de Belén en Chiquititas. Su madre utilizó una de sus publicaciones de Instagram para recordar a la actriz. "Romina, muchachita alada. Romina, dulce, iluminada. Romina, almita elegida. Romina, para dar la vida. Ro, tu luz es la mía. Te amo, mamá", escribió la productora de teatro y televisión en el pie de foto de su posteo.

Franco Yan también le expresó su amor a la memoria de su madre, en el día en que la actriz hubiera cumplido 48 años. "Gracias por ser todo en mi vida. Feliz cumpleaños, mamá. Siempre juntos. Te amo!", escribió el joven que cuando Romina falleció tenía 10 años.

Cris Morena sobre cómo procesó la muerte de su hija

"¿Cómo hice? No sé ¿Cómo sobreviví? No sé. Porque estuve muerta durante tres años. Más allá de escribir, estuve muy mal durante tres años", comenzó su descargo la artista en diálogo con Jey Mammón en La Peña de Morfi. La exesposa de Gustavo Yankelevich aseguró que en un viaje a Berlín tuvo una revelación y se dio cuenta de que si esa ciudad había podido superar todas las adversidades atroces que atravesó, ella también podía hacerlo. "Tuve como una epifanía. Una sensación de que todo cambiaba y que empezaba a entender para qué. “El ‘por qué' no te dice nada. No hay una respuesta para el por qué, no existe. En cambio el ‘para qué' sí tiene muchas respuestas y las vas conociendo a lo largo del tiempo", cerró.