El hijo de Guido Kaczka descubrió el secreto que más lo acompleja: "No puede creer que exista eso en el mundo"

El conductor de televisión se abrió como nunca en su programa de radio de La 100. Guido Kaczka contó un sorprendente dato sobre su vínculo con un allegado.

Guido Kaczka reveló un insólito dato sobre un detalle de su cuerpo con el que su hijo menor está obsesionado. El exesposo de Florencia Bertotti dio a conocer cuál es la parte de físico que menos le gusta y contó por qué el pequeño se comporta de esa manera cuando ve esa parte de su piel.

El conductor de Los Ocho Escalones se encontraba en medio de un debate con sus compañeros del programa de radio No está todo dicho sobre las partes de sus cuerpos que sienten menos sexis. Después de que Claudia "La Gunda" Fontán, Marcela Tauro y los demás columnista del ciclo se explayaran sobre sus propias inseguridades estéticas, Guido hizo una inesperada confesión al aire.

"El bebé, Eliseo, me descubrió un lunar verrugoso en la espalda, en algún momento lo vio y está obsesionado. No puede creer que exista eso en el mundo y que su papá lo tenga. Quiere levantarme todo el día la remera y mirarlo. Lo quiere tocar. Está obsesionado", relató el conductor de televisión sobre su cuarto hijo. Guido es padre de Romeo, fruto de su matrimonio con la actriz Flor Bertotti (2006-2010), y Helena, Benjamín y Eliseo, producto de su relación con Soledad Rodríguez, con quien se casó en 2018.

Guido Kaczka sobre su infancia como niño famoso

Kaczka habló sobre su experiencia en la escuela y su rol dentro del grupo de personas de su curso. "Tenía el carácter de líder, pero no podía liderar ahí. Me la tenía que bancar. Hacía un esfuerzo descomunal por pertenecer, como te contaba. Hasta me llegó a gustar el fútbol y llegué a jugar en el club Villa Luro. Pero claramente no era lo mío", comenzó el conductor en diálogo con Clarín. "Era raro... Me llevaba bien con mis compañeros, pero lo laburaba mucho. No tengo la historia de ser ‘el señalado o el que sufrió’. Pero yo siempre me quería ir a grabar. Siempre quería la tele. como por ejemplo Clave de Sol, en ese momento. Pero no había ninguna posibilidad de que dejara el colegio", agregó el actor de Rincón de Luz.

El actor contó que sus padres siempre le inculcaron a él y a sus hermanos la educación como valor fundamental de la vida. "De hecho, hoy todos mis hermanos tienen un título. Emiliano es abogado; Analía y Felicitas, son psicólogas y María Sol es diseñadora gráfica.", agregó el expresentador de El Último Pasajero.