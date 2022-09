El grave susto que vivió una figura de Intrusos: "Pudo ser una tragedia"

La personalidad de la televisión habló de un accidente grave que vivió su esposo. Se trata de una figura que forma parte de Intrusos desde hace años.

Una panelista de Intrusos contó en sus redes sociales el mal momento que vivió en relación a la salud de su pareja. Se trata de Virginia Gallardo, cuyo marido tuvo un accidente automovilístico en el que su coche quedó totalmente destrozado.

"Estoy recibiendo muchos mensajes por diferentes medios. Agradecerles primero. Ayer recibo una llamada alarmante sobre la salud de mi esposo, al enterarme de su accidente sin muchos detalles, quien se encontraba rumbo a Córdoba en su auto manejando", comenzó su descargo la personalidad de la televisión en una publicación de Instagram en la que compartió imágenes del auto destruido tras la colisión.

Gallardo llevó tranquilidad a sus seguidores y aseguró que su esposo, Martín Rojas, se encuentra estable y que en todo momento estuvo lúcido. "Algo que pudo ser una tragedia, terminó en una fractura de brazo izquierdo. Lesión quirúrgica y a la espera de resultados médicos en general", añadió la ex pareja de Ricardo Fort. Y cerró: "Tomar conciencia de nuestros derechos pero también de nuestras obligaciones al salir a la calle se vuelve una medida indispensable. Miles de accidentes viales podrían evitarse. Respetar al otro y respetarnos es fundamental no solo para mantener nuestra propia integridad física sino también para salvar vidas".

Virginia Gallardo sobre su relación con Martita y Felipe Fort

La bailarina quedó en buena relación con los hijos de Ricardo Fort tras su relación con el empresario pero en los últimos años el vínculo se vio afectado por la decisión de Gallardo de no ser parte de una serie sobre la vida del ex jurado de Showmatch. "Ocurrió algo raro hace un tiempo atrás. Martita y su equipo fueron a ver la obra y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúa con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta", expresó al respecto Gallardo hace algunos meses.

"No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferenciar las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie", continuó la panelista en alusión a su amor incondicional por Martita y Felipe. Y cerró: "Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré acá para escuchar".