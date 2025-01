El grave desplante de una figura a América TV: "No puedo"

Una figura que se iba a pasar a América TV decidió no hacerlo.

América TV tendrá cambios en su programación en el 2025 y una de las figuras que iban a formar parte de la emisora en los próximos meses se bajó por una propuesta de otro canal. se trata de una periodista que trabajó durante el 2024 en El Trece y decidió continuar en esa señal.

Se trata de una panelista del ciclo Poco Correctos que a finales del año pasado se despidió de ese ciclo y había asegurado que iba a trabajar en América TV con Rolando Graña, pero recientemente tomó la decisión de quedarse en el canal del Grupo Clarín. Se trata de María Belén Ludueña, quien le dijo que no a las autoridades del canal del cubo multicolor.

"Finalmente me quedo en El Trece, lo definí hace unos días. Me hicieron una muy buena propuesta y voy a seguir en el canal, a partir de marzo", soltó la periodista en diálogo con La Nación. Y sumó: "Los anuncios de programación los hace el canal, así que más no puedo decir. Pero estoy feliz con esta oportunidad. América me había convocado, pero voy a seguir en el canal en el que estoy desde hace unos años".

Ludueña también habló de cómo quedó su relación con la emisora y sentenció: "En el canal quedó todo muy bien y con las puertas abiertas para cuando quiera formar parte del equipo. Creo que fue prolijo y también le presto atención a mi deseo, que es conducir y seguir creciendo. Me fui de Poco Correctos cuando cambiaron los conductores y sentí que quería hacer algo distinto. En ese momento en El Trece no tenían nada para ofrecerme y por eso escuché a América. Pero volvieron a llamarme y me interesó. También tuve una propuesta para hacer un magazine a las 15 en El Nueve, pero elegí quedarme en El Trece".

Belén Ludueña

El descargo de despedida de Sergio Lapegüe de TN

"Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz. Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise", comenzó diciendo el conductor, entre lágrimas.

Además, les agradeció a las autoridades del canal y a todos sus compañeros. "Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos", sumó, emocionado.

"No tenía nada pensado para decir, pero quiero mencionar que soy feliz, que fui feliz y construí una historia. 34 años es mucho, más de la mitad de la vida. Seguiré cumpliendo sueños, como hice en esta empresa. Acá hemos perdido amigos, somos familia", continuó Lapegüe. Y sumó: "Me voy a bajar del pony, voy a caminar en el llano buscando otros sueños. Les agradezco la generosidad, me los llevo en el corazón. No me gustaría terminar llorando, quiero un pogo. ¡Pongan música! Soy feliz por haber conocido tanta gente humilde y buenos seres humanos, que es lo más importante".