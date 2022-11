El gesto de Carmen Barbieri a Martín Liberman en Los 8 Escalones: error o grosería

La capocómica sorprendió cuando hizo "fuck you" a su compañero. Carmen Barbieri pareció no haberse dado cuenta del significado del gesto.

Carmen Barbieri hizo un gesto inapropiado en Los 8 Escalones, mientras su compañero Martín Liberman hablaba. La actriz hizo un "fuck you" al periodista cuando quiso mostrarle el diseño de manicuría que había escogido para sus uñas en esa ocasión.

"Se le dice francesita a un tipo de manicura. ¿Verdadero o falso?", enunció Guido Kaczka ante la mirada atónita de uno de los concursantes de su programa de El Trece, quien respondió por la primera opción a modo azaroso y no podía creer cuando el presentador le dijo que estaba en lo correcto.

Nicole Neumann es la experta en moda del jurado de Los 8 Escalones, por lo que sumó sus conocimientos a esa sección del programa: "Claro, el french. Es cuando la parte de arriba de la uña queda blanquita. Ahora también se usa de colores, hay muchas tendencias de francesitas hoy en día pero la original era blanca".

"Yo cuando llego todos los días les miro las uñas a Nicole y a Carmen, porque siempre tienen detalles distintos", acotó Liberman y, acto seguido, Barbieri levantó su mano para que la cámara la tomara y alzó su dedo medio, por lo que hizo el famoso gesto vulgar en pleno aire televisivo. "Yo tengo tulipanes", acotó.

El cruce de Carmen Barbieri y Jorge Rial por Lali Espósito

Barbieri fue noticia hace algunas semanas por una fake news que Estafanía Berardi dio en su programa de Ciudad Magazine sobre Lali Espósito. La periodista puso al aire un audio en el que se escuchaba a la cantante hablar enojada y atribuyó ese documento al supuesto enojo de Espósito con La Voz Argentina, cuando en realidad se trataba de una escena del filme Permitidos. "Carmen diciendo que la siente con ‘la voz quebrada y enojada’. Un aplauso a Lali por su excelente actuación en la película Permitidos. La verdad que es una actriz de la puta madre, la rompió", se burló Rial.

"Me quiere tanto. Yo también te quiero, Rial. Como lo quiero. Porque vos nunca diste una fake news", respondió filosa la capocómica.

La propia Lali Espósito habló sobre el momento televisivo en Twitter y soltó:" Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila che (me sigo riendo ahora)".