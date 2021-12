El fuerte mensaje de Pampita a Laurita Fernández: "Es tremenda"

Pampita opinó de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, y le dejó un contundente consejo a la bailarina de cara a su futuro cercano.

Carolina "Pampita" Ardohain le envió un contundente mensaje a Laurita Fernández, tras la confirmación por parte de la propia bailarina del final de su relación con Nicolás Cabré. "Es tremenda", consideró la modelo en Pampita Online (Net TV), donde no solo le dejó un inesperado consejo a Fernández sino que también dejó mal parado al actor.

Laurita Fernández fue invitada por Marcelo Tinelli a presentar la gran final de La Academia de Showmatch hace solo unos días y la bailarina de 30 años volvió a brillar en la pista del certamen, donde supo ser una de las grandes figuras del espectáculo. Esa misma noche, Laurita confirmó que tras algunos meses nuevamente en pareja, se había separado de Nicolás Cabré y estaba soltera, algo que se venía rumoreando pero que no contaba con una ratificación oficial. Atenta a lo sucedido, Pampita le dejó un explosivo consejo a la flamante soltera.

"A Laurita la vemos hecha un fuego", comenzó halagando la modelo a Laurita Fernández en Pampita Online, el programa que conduce por Net TV. Pero no conforme con los elogios, la conductora le dejó un poderoso consejo para su futuro cercano: "Laurita, ¿qué novio ni qué novio? ¡Disfrutá la vida!". "Andate para Broadway. ¡Es muy buena, es tremenda!", cerró Pampita su mensaje para la bailarina en el que la incentivó a dejar de lado la vida de novia para aprovechar oportunidades que la hagan crecer a nivel artístico y laboral.

Cabe recordar que hace solo unos días, Pampita también había elogiado a Laurita Fernández tras ver un informe en su programa que confirmaba el fin del noviazgo con Cabré. "Ella es divina, talentosa, joven… el amor va y viene, qué se yo. ¿No?", había comentado la modelo en aquella oportunidad.

Laurita Fernández sobre un vínculo tóxico de su pasado

Hace meses, Laurita Fernández se expresó sobre una relación que data de años atrás, cuando ella aún no tenía la popularidad actual. "Yo estaba en pareja con alguien que no es muy conocido, en el año en el que entré a Showmatch, con una persona que era muy posesiva. Yo iba a danza, a mis clases, y él me estaba esperando en la puerta", comenzó la bailarina.

"Yo primero lo tomaba como un gesto de amor, después noté que era un poco de control, y cuando quedé en el casting yo estaba súper contenta y me dijo que ese programa le parecía malísimo, que en su casa no lo miraban, que si lo hacía no estábamos más juntos y que yo no iba a hacer eso. Cuando él me tiró abajo la ilusión, el proyecto, lo que para mí significaba esta oportunidad, dije: ‘No, esta persona no es para mí’ y le corté antes de entrar al programa", concluyó la artista y generó conciencia sobre la importancia de salir a tiempo de las relaciones amorosas que no tienen un trasfondo sano.