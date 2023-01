El fuerte desplante de Flavio Mendoza a Nito Artaza en el teatro: "Me duele"

El elenco de la obra de Nito Artaza se pronunció en contra de Flavio Mendoza por una actitud que tuvo en el teatro. Qué fue lo que hizo el coréografo tras la obra.

El elenco de Nito Artaza apuntó contra Flavio Mendoza por una actitud que lo sorprendió. El bailarín y coreógrafo había asistido a una de las funciones teatrales de la obra de Artaza y, cuando llegó el momento de hacerlo subir al escenario para agasajarlo, el artista se fue sin dar aviso.

"No sabemos qué pasó. Ni idea. Tampoco nos mandó un mensaje explicando. Esto pasó mientras estábamos el escenario. Teníamos listo todo para agasajarlo y nos sorprendió mucho lo que hizo", soltó Lorena Liggi, miembro del elenco de la obra de Nito Artaza, Argentina, La Revista. Y siguió: "Nos dolió su actitud. Me duele porque es una persona a la que quiero. Conmigo siempre se portó muy bien. Cuando vino a ver mis espectáculos siempre tuvo una devolución. Me parece raro que se haya ido sin mandarnos un mensaje", en diálogo con Primicias Ya.

La actriz mostró su enojo porque le dieron siete entradas a Flavio y las mismas podrían haber sido vendidas para el público. Como si fuera poco, Mendoza habló bien de la competencia de la obra de Artaza, Cocodrilo en la feliz, dirigida por Omar Suárez. "Es un placer estar acá. Una revista que nunca murió. Estos son unos capos, haciendo la mejor revista de la argentina", sostuvo el coreógrafo, detalle que habría agravado aún más el enojo del elenco de Nito.

La reflexión de Nito Artaza sobre las tendencias a la antipolítica

"Los que proponen bajar los gastos, los liberalotes que aparecen, fueron todos funcionarios de los gobiernos militares. Es decir, si no hay política, hay dictadura. Los jóvenes antes militaban por combatir la desigualdad y ahora militan en favor de los que pregonan por la desigualdad. A la gente que necesita hay que ayudarla, no digo que sean todos planes, pero hay que ayudarla porque no llega", reflexionó Artaza en diálogo con este medio sobre los movimientos libertarios que surgieron en Argentina.

El exlegislador habló sobre quienes piden a los diputados y senadores que se bajen los sueldos y opinó: "Si vos sos legislador y yo vengo y te digo: “Quiero poner una gran empresa minera en el país", te pago cuatro veces tu sueldo y votás para mi lado. Eso se llama plutocracia, el gobierno puesto por las grandes corporaciones. Creo que los legisladores deben ser pocos, cuidar los gastos, pero cobrar bien, porque si no los dominan para donde quieren. Eso es una campaña constante que se hace desde ciertos sectores para atacar la política, como está pasando ahora".