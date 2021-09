El filoso comentario de Pamela David sobre Intrusos sin Jorge Rial: "Es más divertido"

Pamela David habló con diversos medios a días del estreno de La Ruleta de tus Sueños y fue durísima con Jorge Rial por su salida de América TV.

Pamela David habló sobre la salida de Jorge Rial de América TV y dejó algunas declaraciones picantes sobre el final de TV Nostra y del presente de Intrusos. A pocos días de su regreso a la pantalla del canal del Grupo América con La Ruleta de tus Sueños, la conductora habló con distintos medios sobre cómo se dio su vuelta a América TV.

A diferencia del formato de actualidad que hacía en Pamela a la Tarde, Pamela David volverá a la televisión con La Ruleta de tus Sueños, un programa de juegos "pensado para toda la familia", en el que se competirá por importantes premios como dinero en efectivo y hasta podrán ganar un auto 0 km. El mismo comenzará a emitirse desde este lunes a las 20. Pero este regreso se dio tras la "sorpresiva" salida de Jorge Rial de América TV, luego del final de TV Nostra.

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Pamela David confesó que le "volvieron las ganas de trabajar" después de un buen tiempo y que "justo pasó lo de Jorge Rial, que nadie se lo esperaba, y fue mi oportunidad". En ese sentido, la presentadora también reveló que le parece que actualmente Intrusos "es más divertido", gracias a la dupla conductora compuesta por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Sobre su regreso a la pantalla de América TV, además de la oportunidad que se le abrió por el final de TV Nostra, Pamela David explicó: "Me saqué el pijama para ir a ver a Mariano Iúdica y pensaba ‘que lindo’, ahí nomás le escribí a Martin Kweler que tenía ganas de hablar conmigo de antes". "Me interesa mucho su mirada a mí, le conté que tenía ganas de hacer algo, un formato nuevo", reveló la ex conductora de Pamela a la tarde.

El nuevo programa de Pamela David

El próximo lunes a las 20 comenzará La Ruleta de tus Sueños, un formato de entretenimientos que viene desde España con mucho éxito. En el mismo, los participantes deberán resolver paneles de frases, con variantes y categorías limitadas, como pueden ser letras de canciones, refranes populares, recetas de cocina, títulos de películas y de libros, nombres de celebridades y sitios turísticos, entre muchos otros. En la previa, Pamela David se mostró muy motivada y aseguró que siente "alivio" de salir del formato de Pamela a la Tarde: "Siempre siento responsabilidad por lo que está al aire, pero ahora tengo la oportunidad de dar algo lindo y que entretenga".