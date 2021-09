El exabrupto transfóbico de Alex Caniggia sobre Florencia de la V: “Cacho”

El influencer se expresó en sus redes sociales y le respondió a la diva tras sus críticas hacia él. En su descargo, Alex Caniggia destiló una gran transfobia.

Alex Caniggia tuvo comentarios transfóbicos contra Florencia de la V después de una crítica que la vedette había hecho sobre el personaje que el influencer vende ante los medios. A través de sus redes sociales, el hijo de Mariana Nannis se descargó y expuso su costado más discriminatorio, al hacer referencia a la identidad de género de la actriz para desmerecerla.

“Yo me fui de Polémica porque no me hace falta la guita. Vos no tenés un mango y te echaron de Bendita. Flor de trava, no te llaman de ningún lado y eso te irrita. Cambiaste de nombre tres veces pero el 'Cacho' no se te quita”, lanzó Caniggia y, de esa manera, rompió con todas las leyes que protegen la integridad y sensibilidad de las personas trangénero. Hasta el momento, de la V no respondió, pero, en caso de que inicie acciones legales, tiene mucho para ganarle al hijo de Claudio Paul Caniggia.

Las críticas de Flor de la V que enojaron a Alex Caniggia

Ante la salida de Alex Caniggia de Polémica en el Bar, Flor de la V se manifestó a favor de que personas con mensajes tan contraproducentes para la sociedad como sus dichos sobre los pobres, sobre la vacunación y sus burlas a miembros de la comunidad LGBTIQ+. “Primero, quiero felicitar a Gustavo Sofovich. ¡Este aplauso desde acá! Esto es un ejemplo. Que venga gente que quiera trabajar. ¡No puedo creer que se le siga dando lugar a una persona como esta!”, lanzó la conductora de La Pelu en A la Tarde y remató: “Polémica en el bar es un programa que no lo necesita. Que solo se sustenta con la gente que está. ¿Y sabés cuál es la diferencia de esta persona? No tiene que llenar la heladera”.

Alex Caniggia y su fijación con los insultos transfóbicos

Hace algunas semanas, Alex Caniggia se refirió a la vida de su padre en Miami y, al hacer referencia a su novia, derrapó. “Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando... La herencia que con el tucumano te estás gastando. Estás mal de verdad pero no nos estás preocupando. Que se preocupe el trava horrible con el que te estás acostando. Cada día más viejo, pelado y de novio con el que mea parado”, había expresado el influencer, lo que demuestra cierta fijación con las mujeres trans a la hora de degradar a otras personas.