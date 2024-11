El espectáculo no esperaba escuchar la confesión de Tinelli a sus 64 años: "Lo acepto"

Marcelo Tinelli y una revelación inesperada a sus 64 años.

Marcelo Tinelli es de los conductores más exitosos de la televisión argentina y cada declaración suya genera muchas reacciones en el ambiente del espectáculo. Es por eso que lo que expresó el presentador en una reciente entrevista despertó todo tipo de reacciones, ya que realizó una confesión completamente inesperada a sus 64 años.

Mientras continúa al frente de la gerencia artística de América TV, Marcelo Tinelli dialogó con El Destape en una entrevista exclusiva en el marco de su visita a Bolívar. Allí profundizó sobre distintas temáticas: mostró su apoyo a la universidad pública, se refirió a su gestión en San Lorenzo y habló de cuestiones más personales.

"Me llevo bien con eso, más allá de que por ahí, si uno hace un análisis más sociológico de la situación, lo que te dicen los psicólogos es que después de los 60 uno empieza a transitar un camino donde siempre el tema de la muerte puede estar presente", expresó el conductor sobre el paso del tiempo. En este sentido, siguió hablando acerca de la muerte con un comentario sorpresivo.

"A mí no me pasa eso. En ningún momento estoy pensando en eso. Sí lo acepto como tal, así como es el nacimiento, también es la muerte", aseguró Tinelli, quien dejó en claro que se encuentra con "muchas ganas de vivir" y "bien energéticamente". En última instancia, se refirió a la vitalidad de Mirtha Legrand con 97 años, ya que continúa trabajando en los medios a pesar de la edad. "Me genera muchísimo orgullo. Te firmo ya ¿97 años como está Mirtha? ¿Dónde firmo?", lanzó entre risas.

Marcelo Tinelli contó que perdió un hijo: "Fue un momento de infierno"

Marcelo Tinelli abrió su corazón y reveló el doloroso momento que le tocó atravesar con su primer hijo. El famoso conductor brindó una entrevista en donde tocó temas personales y terminó por contar que perdió un bebé durante su matrimonio con Soledad Aquino.

En diálogo con Dante Guebel en La Divina Noche de Dante, Tinelli se mostró con las emociones a flor de piel y tocó un tema al que no suele referirse públicamente ya que le causa mucho dolor. Precisamente, se refirió a la muerte de su primer hijo, quien falleció durante el embarazo cuando el tiempo de gestación ya estaba bastante avanzado.

"El peor momento de mi vida, el infierno, fue cuando perdimos un bebé antes de que naciera, con Sole. Yo no lo hablado mucho, pero perdimos un bebé de ocho meses", empezó por contar con gran pesar. Asimismo, sumó: "Era mi primer varón, que hoy tendría 38 años y salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta".

Así, sin ánimo de ahondar en detalles, continuó: "Para mí fue un momento de infierno. Tuve a mi hijo en brazos, muerto". Luego, recordó que algo similar le tocó vivir con su hijo menor: "Lorenzo, mi último hijo, nació de ocho meses porque la placenta, no se qué pasa y el médico dijo 'vamos a sacarlo antes'. Yo perdí un hijo de ocho meses con Sole y creo que nos marcó a ambos".