Marcelo Tinelli y su faceta más íntima: apoyó a la universidad pública, se emocionó por Bolívar y habló de la muerte

Marcelo Tinelli profundizó sobre distintos temas vinculados al apoyo a la universidad pública, San Lorenzo y Bolívar, su ciudad natal.

Marcelo Tinelli se encuentra atravesado por la visita a su ciudad natal Bolívar en el marco de la 25° Maratón Internacional "Dino Hugo Tinelli", evento deportivo que creó en el año 1999 en homenaje a su padre. El conductor, que trabaja como gerente artístico de América TV, hacía cinco años que no estaba en la localidad bonaerense y se mostró conmovido recordando en todo momento a su familia despegándose del mundo de la televisión y el espectáculo. En diálogo con El Destape, reflexionó sobre distintos temas: mostró su apoyo a la universidad pública, se refirió a su gestión en San Lorenzo con críticas a la actual y habló de la muerte y el paso del tiempo como los ejes más destacables.

En la jornada del sábado 19 de octubre, Marcelo Tinelli recorrió todo Bolívar: desde el cine hasta el cementerio, las plazas, el parque, la casa donde se crió, la escuela a la que asistió y el centro de la ciudad. "El Cabezón" viajó junto a su pareja Milett Figueroa; su primo El Tirri; y su socio y amigo Fabián Scoltore, no solo para estar en la maratón que se realiza anualmente sino también para también acompañar al gobierno municipal, que inauguró un hogar de ancianos y el espacio de maternidad del hospital.

"Estoy viviendo un momento bolivarense muy importante porque vino mi tía de Los Ángeles, de 90 años. La trajo El Tirri con 90 años a vivir a Buenos Aires y ya estoy movilizado porque es como que vino mi mamá. La veo a mi mamá en la cara de mi tía. Venir a Bolívar siempre es hermoso, nunca me fui, siempre estoy volviendo de alguna manera", expresó en diálogo con El Destape.

Figuras públicas como, por ejemplo, los periodistas Enrique Sacco, Ignacio González Prieto y Paula García, o los futbolistas Ignacio Miramón (actualmente en Boca), y Alan Lescano (en Argentinos Juniors), también son de Bolívar y suelen destacar su pertenencia. En ese sentido, el conductor explicó por qué hay tanto arraigo con el pueblo: "Algo debe pasar, pero algo lindo. Siempre digo que mi corazón está acá, mis pensamientos, mis sentimientos, no es que me olvidé. Cuando puedo darle una mano a Bolívar, lo hago. Bolívar es un refugio que me permite desconectarme, los recuerdos, la familia, los vínculos, el amor, son lugares donde uno se refugia".

Con 64 años, Marcelo Tinelli no escapó al paso del tiempo y expuso que tiene "muchas ganas de vivir", además de que se siente "bien energéticamente". "Me llevo bien con eso, más allá de que por ahí, si uno hace un análisis más sociológico de la situación, lo que te dicen los psicólogos es que después de los 60 uno empieza a transitar un camino donde siempre el tema de la muerte puede estar presente. Y a mí no me pasa eso. En ningún momento estoy pensando en eso. Sí lo acepto como tal, así como es el nacimiento, también es la muerte", expresó el conductor. De hecho, en este sentido, resaltó la figura de Mirtha Legrand que a su edad, continúa trabajando y girando por muchos lugares dentro del mundo de la televisión y el espectáculo: "Me genera muchísimo orgullo. Te firmo ya ¿97 años como está Mirtha? ¿Dónde firmo?".

Tinelli y su apoyo a la universidad pública

Marcelo Tinelli no escapó a la situación actual atravesada por el desfinanciamiento a las universidades públicas, producto de las medidas del gobierno de Javier Milei en sintonía con lo que aprobó la Cámara de Diputados. "Yo no tengo ninguna duda del apoyo a la universidad pública, me parece que estamos en una discusión bizantina, absolutamente bizarra por momentos. No es solamente de ahora, viene de hace mucho tiempo de un lado y del otro. Siempre estamos ampliando la grieta desde la parte política y después le llega a la gente", expuso.

"Más allá de que se puedan auditar, no tengo ninguna duda del valor que tiene la educación pública para la República Argentina. Los mejores profesionales de delantales han salido de la universidad pública", resaltó Tinelli, quien ya había reflexionado sobre ciertas medidas de Milei poco tiempo atrás en diálogo con Viviana Canosa por Radio Rivadavia. "Entonces, para mí, la universidad pública donde han estudiado mis primos, donde yo tuve un paso fugaz de un año y medio estudiando Ciencias Económicas... me parece que no hay ninguna duda. Soy un fiel referente del apoyo para la universidad pública", sumó.

San Lorenzo: Tinelli revalorizó su gestión y criticó a Marcelo Moretti

En un contexto donde el hincha de San Lorenzo se muestra reacio tras la gestión que tuvo Marcelo Tinelli al frente de la institución, "El Cabezón" decidió exponer distintas situaciones internas del proceso que duró desde el año 2012 hasta el 2022. "Di todo por San Lorenzo y volvería a darlo todo. Dejé parte de mi vida. Creo que muchos hinchas, cuando la pelotita entra o no entra, a uno lo pueden juzgar por eso", dijo en primera instancia.

En esta misma línea, consideró que estuvo bien recibida la crítica cuando se tuvo que tomar un año de licencia en 2021 después de haber sido electo como presidente y dio sus motivos. "En eso coincido porque soy hincha también. Me lo pidió el canal donde yo trabajaba, entiendo que el hincha pueda estar molesto por eso pero jamás tocaría un peso de San Lorenzo, jamás podrán hablar de vaciamiento. Esos se tienen que limpiar la boca porque si hay alguien que ha colaborado, que ha puesto dinero, tiempo, sacrificio, he sido yo y lo volvería a hacer", señaló.

Además, comentó cómo encontró al club cuando comenzó su gestión en 2012 como vicepresidente y Matías Lammens estaba al frente. "Después de la época de Abdo quedó endeudado, no teníamos empleados porque había paro, no teníamos personal de seguridad, había ocho jugadores del plantel profesional, teníamos 20 mil socios, no teníamos las tierras en Boedo... de repente todo eso lo transformamos en un equipo que fue campeón de Argentina, campeón de América, los mejores jugadores querían venir a jugar con nosotros, comprar terrenos en Boedo, le llevamos la Copa al Papa dos veces. Creo que es como todo, son ciclos. Siempre fui una persona muy agradecida a San Lorenzo", sostuvo.

Como último eje vinculado al tema San Lorenzo, duramente a la actual gestión a cargo de Marcelo Moretti. "Creo que está pasando por un momento muy pero muy difícil. No estoy para nada de acuerdo con la dirigencia actual, fundamentalmente en intentar dividir. Me parece que los sanlorencistas unidos somos muy potentes. Una de las cosas más lindas que nosotros hicimos fue juntar a todos: oposición y oficialismo. Unimos, y eso a San Lorenzo lo hizo muy grande", lanzó.

Cómo fue dar de baja el proyecto del vóley en Bolívar, uno de los equipos más ganadores de la historia

Sin dudas que el Club Ciudad de Bolívar marcó una época en el vóley convirtiéndose en uno de los equipos más ganadores de la historia con ocho títulos en la Liga, un Campeonato Sudamericano de Clubes y una Copa Libertadores. En 2020, Marcelo Tinelli tomó la decisión de dar de baja el proyecto después de muchos años para darle lugar al fútbol, disciplina que actualmente se encuentra disputando el Torneo Federal A.

"Lo extraño mucho. Fue difícil esa decisión, pero también eran momentos muy difíciles, momentos de pandemia donde se hizo muy difícil sostener el presupuesto. Era poner mucho dinero del bolsillo personal todo el tiempo, sobre todo los costos en dólares de los extranjeros", explicó Tinelli, quien ya no forma parte de la comisión directiva de Ciudad. "Era tan lindo venir acá y ver a toda la familia que todavía es algo que extraño. Veo ahí el lugar donde jugábamos y me da un poco de nostalgia", indicó.

Tinelli y la chance de volver a vivir a Bolívar

Si bien Marcelo Tinelli es uno de las personalidades más exitosas de la televisión y el espectáculo con su vida hecha en Buenos Aires, no descartó la posibilidad de pegar la vuelta a su ciudad natal Bolívar de casi 40 mil habitantes. El conductor recordó cuando se fue del pueblo alrededor de sus 13 años debido a la repentina muerte de su padre y no negó que de la misma manera que emigró a Capital Federal, vuelva a vivir en esta localidad.

"Yo no descarto vivir en ningún lado, uno nunca sabe dónde te va a llevar la vida. Cuando vengo acá me encanta, me siento como volver a casa. Así como un día me fui sin querer, y... por ahí un día vuelvo sin querer también. Un día por ahí me traen, así como me llevaron para allá, un día ma traen para acá", deslizó. Al mismo tiempo, expuso que quiere volver a hacer ficción y no descarta hacerlo tanto en televisión nacional como en Bolívar: "Me imagino armando un reality o ficción, tengo muchas ganas de volver a hacer ficción. Siento que Okupas, Tumberos, Disputas, Los Roldán, un montón de proyectos que hicimos... me quedé con ganas de hacer algo así. Me encantaría volver a hacer ficción, por ahí no sé si un reality, pero sí ficción acá en Bolívar".