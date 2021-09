El escandaloso motivo por el que Sabrina Rojas habría dejado a Luciano Castro

Analía Franchín elaboró una picante teoría sobre la separación de Castro y Rojas en el "Pasando revista 2.0" que suele hacer en sus historias de Instagram.

Analía Franchín sorprendió al revelar una polémica teoría sobre la mediática separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas. La panelista de Flor de equipo no suele guardarse nada y así lo volvió a hacer en sus historias de Instagram, donde hizo un "Pasando revista 2.0", la divertida sección en la que opina sobre las noticias más comentadas de las publicaciones de espectáculos.

La separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas impactó al mundo del espectáculo, a pesar de que llevaban años yendo y viniendo, con varias crisis incluidas. Pero la sorpresa fue solamente para los periodistas y quienes forman parte de los ciclos de espectáculos, ya que los protagonistas rápidamente avanzaron con otras relaciones amorosas. En ese sentido, Rojas habló recientemente con la revista Hola! sobre cómo pusieron un final a la relación y la dinámica que mantienen por el bienestar de los hijos que tienen en común, entre otros temas.

"No hay un porqué en nuestra separación. No hubo conflicto. Ninguno quedó lastimando, solo necesitábamos despegar. Costó, pero entendimos que era lo mejor", contó la actriz. Una respuesta que no conformó a Analía Franchín, que en el "Pasando revista 2.0" que suele hacer en sus historias de Instagram elaboró una picante teoría sobre la separación. "Se hinchó las bolas del carácter de él!!", escribió la panelista de Flor de equipo, resaltando la declaración de Sabrina Rojas a la revista Hola!.

Pero eso no fue todo, porque la actriz de 41 años también habló de la relación que comenzó con Luis Tucu López: "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No te puedo decir más que eso. El tiempo dirá". "Polvo explosivo", fue el filoso análisis que hizo Analía Franchín frente a esa respuesta de Sabrina Rojas sobre la relación que está comenzando con el locutor radial.

Este jueves por la noche Sabrina Rojas oficializó su nueva relación con una historia en Instagram. El emoji de un corazón junto a la foto juntos en la intimidad fue la forma que usó la actriz para reconfirmar que está en una relación con el Tucu López. A la postal le agregó el tema "Sale el sol", de Shakira, y muchos apuntaron a Luciano Castro, de quien se separó hace unos meses. "Y un día después de la tormenta. Cuando menos piensas sale el sol", reza la parte que la actriz eligió compartir en sus historias de Instagram junto a la foto con el locutor radial.