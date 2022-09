El duro relato de Paola Krum sobre su situación "No tengo un mango"

La actriz habló sobre la realidad económica a la que se enfrentan los artistas por las fluctuaciones de sus trabajos. Paola Krum recordó anécdotas de los comienzos de su carrera.

Paola Krum se abrió en una entrevista y contó un dato desconocido sobre su vida cotidiana. La actriz de exitosas telenovelas como Montecristo, El Elegido y El Primero de Nosotros habló de su manera de vivir la fama y de su economía.

"¿Tuviste eso de no poder caminar por la calle? Porque hacían 30 puntos de rating en ese momento", consultó el periodista Rodrigo Lussich a Krum, quien se encontraba en una entrevista en el ciclo Socios del Espectáculo. "No, no sentí eso nunca; y es más, me acuerdo que una vez hablando con Pablo (Echarri) le dije: ‘Vine en subte’, y él me dijo: ‘Entonces esto no lo ve nadie’", dijo la actriz entre risas.

La expareja de Joaquín Furriel habló de la tranquilidad con la que le gusta transitar la vida a pesar de la fama que le han dado sus personajes ficticios. "Me acuerdo de estar embarazada y que andaba por la calle, porque a mí me gusta la cosa común, caminar y también viajar; a veces me sorprendo cuando veo que alguien me está mirando, voy bastante ajena a eso. Y bueno, porque a veces también no tengo un mango", agregó risueña.

"Es que hay un prejuicio de que los actores, y sobre todo a los que les va bien, tienen mucho dinero, cuando no siempre es así. Yo considero que me va bien gracias a Dios, pero es muy inestable. Te va bien y después nada, de pronto te vuelve a ir bien, entonces tenés que ahorrar”, concluyó la actriz sobre la realidad económica que viven los artistas.

El recuerdo que emocionó a Paola Krum

La producción de Socios del Espectáculo preparó un compilado de los trabajos que Krum ha hecho en sus décadas como artista profesional y ella reaccionó con nostalgia. "Me acuerdo que al día siguiente de esa grabación tenía que grabar una canción para un infantil y por eso colocaba la voz tanto", recordó entre risas la actriz ante una escena de la serie 099 Central, protagonizada por Nancy Duplaá y Facundo Arana en 2002.

"Nunca vuelvo a ver escenas de novelas viejas que hice. Aparte tengo memoria de pájaro, no me acuerdo de nada", agregó entre risas la actriz. Actualmente Paola krum forma parte de la obra Las Irresponsables, junto con Gloria Carrá y Julieta Díaz, con gran éxito en el teatro Astros.