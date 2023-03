El duro descargo de Nazarena Vélez contra Jey Mammón: "Una basura así tiene que pagar de por vida"

Nazarena Vélez rompió el silencio sobre el caso de Jey Mammón con un contundente descargo.

Nazarena Vélez hizo un fuerte descargo contra Jey Mammón tras las graves acusaciones que el conductor recibió por parte de Lucas Benvenuto, quien lo denunció por haber abusado de él cuando tenía apenas 15 años.

La panelista de LAM (América TV) no se quedó callada, al igual que muchas otras figuras de la televisión colegas de Mammón. Nazarena mantenía un vínculo amistoso muy cercano con el periodista, por lo que necesitó varios días para procesar la noticia.

“Sinceramente, necesité tomarme unos días para poder afrontar este tema y poder hablarlo, porque quiero que sepan que es muy doloroso enterarte que querías a un monstruo y que ayudaste a entrar al medio a un pederasta. Yo como madre y como abuela, saber que dejé cerca al 'Chino' (su hijo) de Jey, me paraliza", comenzó Vélez.

Y destacó que cree "cada palabra de Lucas" y que está segura de que "deben haber más Lucas ahí afuera que no se animan a denunciar, o por vergüenza o por dolor, porque aquel que lo hace una vez, lo hace varias veces". En este sentido, apuntó contra la Justicia por "lavarse las manos". “Algo hay que hacer con las leyes. A las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no solo los primeros diez años. Una basura así tiene que pagar de por vida", sentenció.

Con respecto a Lucas, agregó que nunca lo conoció, pero que seguramente Jey se lo nombró en algún momento, así como le nombraba a otras personas con las que salía, pero que jamás le dijo que era un menor de edad. “Lucas lo explica muy bien, él se cuidaba mucho para que no lo vean, entonces yo jamás me imaginé que era un abusador, no le hubiera abierto las puertas de mi casa. Lo último que quiero decir sobre este caso es que deseo con mi alma que se haga justicia. Por Lucas y por la cantidad de Lucas que hay ahí afuera, que fueron abusados, les arruinaron la infancia y la vida. Ojalá que se haga justicia”, cerró Nazarena.

Los detalles sobre la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón

Lucas Benvenuto explicó en su denuncia que conoció a Jey Mammón cuando tenía 14 años y el conductor 32, a través de un amigo en común, también mayor de edad. Su primer encuentro fue en la casa del periodista, ubicada en Balvanera. Lucas se quedó a dormir y cuando se despertó, se encontró a sí mismo desnudo y con signos de abuso en el cuerpo.

"Con 15 años, pensé que era una atracción sana, amor, el amor que siempre encontré afuera de mi casa en las manos equivocadas. Hoy como adulto entendí que pensó que me había perdido y que tenía el juguete de nuevo en sus manos. Porque eso es lo que somos las personas que sufrimos abusos”, relató Lucas. Y cerró: “Para la justicia, quizás, la causa haya prescripto porque pasaron varios años y esto es algo que tiene que cambiar. Tiene que saber que, del otro lado, del mío, se vive como el primer día estos abusos, el tiempo no pasa, se congela. Sufrís más de lo que sufrís en ese momento porque entender, es lo que más duele en estas historias, y generalmente, se entiende cuando llegas a la adultez”.