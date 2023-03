Los motivos por los que Burlando rechazó ser el abogado de Jey Mammón

Se conocieron los motivos que llevaron a que el mediático Fernando Burlando le soltara la mano a Jey Mammón, acusado de abusar a un menor de edad.

Jey Mammón se enfrenta a una causa judicial iniciada por Lucas Benvenuto, quien semanas atrás lo denunció por abuso sexual, y aunque en un principio se rumoreó que el abogado mediático Fernando Burlando se haría cargo de su defensa, actualizaciones del caso señalaron que el letrado le habría soltado la mano al conductor que se encuentra en el ojo de la tormenta.

“Jey quiere hacer una denuncia contra Lucas, están estudiando qué hacer. Calumnias y también hablan de extorsión”, había indicado el periodista Javier Díaz en América TV, precisando que el exconductor de La Peña de Morfi había contratado los servicios del estudio de Burlando para que lo representen en la causa que Benvenuto inició en 2020 y terminó con Jey sobreseído por prescripción del delito. Pero según declaraciones de Yanina Latorre en LAM, el abogado dio un paso al costado y concluyó su labor como defensor de Mammón.

“Hoy se dijo todo el día que Jey está buscando abogado. Porque pareciera ser que el estudio de Burlando ya no está más con él”, señaló Yanina Latorre. Agregando más información, la panelista Nancy Duré remarcó: “El tema es así. En esta causa de Benvenuto estuvo el estudio de Burlando. De hecho, él es el que firma. Pero lo que dijo Burlando en el casamiento de Lizy Tagliani, es que Jey legalmente ya no tiene nada que hacer, no necesita abogado porque no hay una causa legal”.

Además, Latorre compartió una afilada reflexión con los motivos por los que ella cree que la pareja de Barby Franco se alejó del caso de gran impacto mediático que conmociona a televidentes de Telefe: “Ahora Burlando le soltó la mano, para mí, porque es verdad que en este momento es un debate social, moral. Porque, en realidad, ahora nosotros estamos hablando de esto porque toca a dos personas famosas, pero pasa todo el tiempo, todos los días”.

Fuerte cruce en vivo entre Diego Ramos y Roberto Piazza por el caso de Jey Mammón

Roberto Piazza acudió como invitado al programa de Diego Ramos en América TV y el diseñador de moda alertó al conductor con su descargo. El modisto es amigo de Jey Mammón y soltó una polémica declaración en relación a la denuncia que el humorista recibió por parte de Lucas Benvenuto.

Piazza aseguró que esta situación conlleva dos vidas arruinada, tanto la de Jey Mammón como la de Benvenuto. "En el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas", enfatizó el diseñador. Diego Ramos cambió el rictus facial y le preguntó: "¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?", a lo que Roberto respondió que sí con vehemencia.

"Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura", intervino Ramos. Piazza emitió una frase que demostró que no cambió de postura a pesar de la aclaración del conductor: "Es un delito, total y absolutamente".