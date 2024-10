El drama judicial de Florencia Peña por lo que hizo: "Tengo que ir a declarar”

Flor Peña contó cómo vive un reciente conflicto que tuvo por un trabajo de redes.

Florencia Peña es una actriz y conductora de televisión que en los últimos años cobró relevancia como celebridad en las redes sociales y cosechó millones de seguidores. Así es que la artista realiza gran cantidad de promociones en sus posteos de historias de Instagram, por una de ellas tuvo un problema judicial por el que tendrá que declarar.

La presentadora de Cantando 2024 hizo una publicidad de un sitio de apuestas no autorizado y por ese motivo fue citada a declarar en la Justicia. "Me llegan muchos trabajos que algunos hago y otros no, este me parecía un trabajo normal supuestamente, vino por una agencia, eran dos historias y dije 'vamos para adelante'", comenzó su descargo al respecto.

"Resulta ser que era clandestino e, inmediatamente, cuando me enteré por los medios no lo hice más. Éticamente no está bien y, con esto se destapó una olla, yo no sabía que el 80% del juego en Argentina es ilegal", continuó Peña, en diálogo con LAM. Y agregó: "Sé que somos muchos los que estamos metidos en esto, que nos mintieron. Me da asombro que hayan querido visibilizar tanto algo que es ilegal, mucha impunidad. Yo tengo que ir a declarar, sí. Un horror eso. Presenté los chats sobre como fue la contratación que parecía todo legal".

Yanina Latorre contó por qué no quiso reemplazar a Flor Peña en el Cantando

"Me lo ofrecieron anoche pero dije que no. Me llamó Lucas González porque Florencia Peña se va de viaje, tiene una semana de vacaciones, y me dijo si la podía reemplazar. Pero no, tengo muchísimo trabajo, estoy cansada. El Cantando no va todos los días en vivo, no dejaría de hacer LAM e ir de un programa al otro... no. Agradecí un montón la oportunidad, pero es un programa que ya empezó, yo lo hubiera hecho diferente. No es el momento, no sé si tengo la energía para reemplazar algo que ya está encaminado y que nunca hice", comenzó la presentadora.

Flor Peña habló sobre su citación a declarar en LAM.

Latorre aseguró que se siente preparada para el puesto, pero sumó: "En este momento con la radio y LAM... Me parece muy poco profesional de mi parte agarrar el Cantando una semana y decirle a Majul: 'Me tomo una semana, no vengo y hago grabado'. No me parece dejar mi programa por otro proyecto. No me siento preparada ni me veo con la energía suficiente para hacer todo. Es una responsabilidad hacer el Cantando, te expones un montón, está difícil el número".

Flor Peña, sobre el apoyo de sus hijos antes las críticas hacia ella

"Toto y Juan me bancan a muerte. Toto el otro día me decía 'mamá, que no te rompan más las pelotas, loca'. O sea, porque me conocen, saben desde el lugar que yo vivo la vida. No le hago daño a las personas, no vivo la vida desde ese lugar. No le hago daño a la gente. Mi propósito de vida es ser una gran artista porque ahí vibro y soy feliz, vine a esto, a actuar".