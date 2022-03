El drama de una figura del Trece: "Pensé en ponerme un parripollo"

La falta de trabajo la afectó terriblemente. Por la pandemia, pensó que tendría que cambiar de rubro y dedicarse a otro trabajo alejado de la televisión.

La pandemia que irrumpió en Argentina en marzo de 2020 afectó a muchos trabajadores y trabajadoras en sus rutinas diarias. En el rubro de la ficción nacional no hubo excepciones: los teatros cerraron y las novelas dejaron de grabarse durante un tiempo prudencial. Por este motivo, muchos famosos actores y actrices tuvieron la incertidumbre de no saber qué pasaría con sus carreras.

En diálogo con Pasa Montagna, Gonzalo Heredia reveló que pasó un momento crucial en el que llegó a pensar en un eventual cambio de rubro para poder susbsistir. "Lo que me pasó con La Uno fue que formar parte de una de las primeras ficciones que se hacía después de todo lo que pasamos me enorgullecía mucho y me ponía feliz. Primero de tener trabajo, porque en un momento durante la pandemia, por lo menos yo, no sé si le pasó a otros actores y actrices, pero tuve un planteo en el que dije: ‘¿Qué hago? Me pongo un parripollo o un maxikiosco. ¿Cómo sigue? ¿Qué puedo hacer?’”, reveló el actor de La 1-5/18.

Agradeciendo haber podido regresar al ruedo con la producción de Polka, Gonzalo Heredia agregó: "“Te preguntás, te lo planteás o lo hablás… Sobre todo durante en marzo, abril, mayo de 2020, cuando no se sabía nada. Creo que le pasó a cada uno, que nos replanteamos qué hacer. Hubo una ocasión en donde dijimos: ‘¿Cómo seguimos?’. Después, las cosas empezaron a suceder, pero siempre pienso qué hacer, porque soy una persona inquieta; me aburro mucho de mí mismo y tengo inquietudes diversas”.

El peligroso hábito de Gonzalo Heredia: "Es una enfermedad"

Gonzalo Heredia está brillando en la pantalla chica con su participación en La 1-5/18. La novela de Adrián Suar es observada por un público fiel, que siempre mantiene un promedio estable de rating, y allí es donde "Bruno" (su personaje) genera empatía entre muchos de los televidentes. Sin embargo, a este actor no sólo lo mueven las interpretaciones delante de cámara: también tiene otra pasión a la que considera "una enfermedad".

En diálogo con Clarín, Heredia reveló su hábito de escribir novelas y dejó claro que no hay tiempo ni lugar que le impidan plasmar sus ideas en un papel, incluso tomando riesgos innecesarios y generando situaciones peligrosas. "Escribir es una enfermedad, pero porque te toma por completo. Ahora estoy leyendo a Lawrence. Mi plan es escribir una novela familiar y para hacerlo necesito un acopio de lectura. De estructuras, de forma, de personajes, de experiencias, de voces narrativas", afirmó.

"También estoy escribiendo cuando leo. O cuando estoy con mis hijos y me quedo colgado unos minutos en un pensamiento. También estoy escribiendo cuando paro en un semáforo, saco la libreta y me pongo anotar algo que me vino a la cabeza", agregó Heredia, quien reconoció un peligroso hábito producto de esta "enfermedad" por la literatura: escribir mientras maneja.