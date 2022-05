El drama de Maravilla Martínez que compartió en PH: "Pedía comida"

El famoso boxeador visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe y reveló detalles de los difíciles momentos que le tocó atravesar en su niñez.

Andy Kusnetzoff plantea diferentes consignas para que los participantes de PH, Podemos Hablar cuenten situaciones de su vida privada que muy probablemente el público desconozca. En la transmisión del pasado sábado 7 de mayo, Sergio "Maravilla" Martínez abrió su corazón y habló de la dura infancia que le tocó atravesar.

El conductor pidió que den un paso hacia el punto de encuentro quienes hayan vivido una infancia con carencias. "Maravilla" Martínez fue uno de los invitados que hizo un paso al frente y contó tu difícil experiencia: "Recuerdo que nosotros íbamos naturalizando. Para mí estaba bien, era normal, era habitual no cenar, era habitual ver a mi madre que con una latita de no sé qué cosa hacer magia, era una ministra de economía brutal mi madre, con muy poquitito nos alimentaba a los cinco".

Sergio "Maravilla" Martínez en el ring.

En tanto, Sergio "Maravilla" Martínez agregó: "Fueron épocas realmente difíciles que al principio se me atragantaban a mí en una época y después digo 'bueno, era la lucha que teníamos y era el aprendizaje que teníamos que tener'". Con respecto a su viaje a Europa, relató: "Fue complicado cuando me fui a España solo, con una manito adelante y la otra atrás".

Luego de aquel testimonio, Andy le preguntó si alguna vez le tocó pedir plata o comida para alimentarse, a lo que el boxeador respondió: "Plata no llegué a pedir, pero una vez se me apareció la Virgen, un día me dijeron 'Pero cómo no sabés boludo si tenés ahí cerquita Cáritas y te dan de comer'. Para mí fue la Virgen de Fátima que me cayó de frente". El boxeador comía y pedía ayuda en la organización de la Iglesia Católica que trabaja para dar respuesta a las problemáticas sociales.

La experiencia más importante de su vida

Sergio "Maravilla" Martínez recordó cuál fue una de las experiencias más difíciles que le tocó atravesar: "Llegó el mes de abril y me cortaron el agua, llegó el mes de mayo y me cortaron la luz. Me iluminaba con velas en casa, el agua la traía de un gimnasio que estaba a 14 cuadras, venía con 2 baldes. Era complicado, pero bueno, era lo que tenía, me alcanzaba sólo para pagar el alquiler del departamento. Tenía una lata de atún al día, durante meses. No fueron día, fueron meses".

Sergio "Maravilla" Martínez, con algunos de sus premios.

El boxeador reveló que su vida dio un giro inesperado: "De repente salió un combate mundial en Inglaterra. 12 mil dólares de bolsa, 9 mil dólares de bolsa limpios para mí". El conductor resaltó que pasó de tener una lata de atún al día a contar con 9 mil dólares y "Maravilla" Martínez agregó que empezó a comer carne y que para él fue como ganarse "El Gordo" de Navidad.

Al expresar cómo fue la pelea, el deportista manifestó: "Gané, fue un poco dura, me rompió la mandíbula, todos los dientes de arriba, los dientes de abajo, la nariz, dos costillas y tuve 15 puntos en la ceja". Ante la sorpresa del conductor añadió apelando al sentido del humor: "No pasa nada, gajes del oficio".