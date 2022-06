El drama de la madre de Locho por culpa de El Hotel de los Famosos: "Me descompuse"

Mónica Meroni, madre de Locho Loccisano, reveló el doloroso momento personal que vive a raíz de la participación de su hijo en El Hotel de los Famosos.

La madre de "Locho" Loccisano vive un verdadero drama. A raíz de los maltratos y agresiones que recibe su hijo desde que se sumó a El Hotel de los Famosos, Mónica Meroni reveló en una entrevista que atraviesa un doloroso momento. De hecho, dio a conocer que su salud se vio afectada: "Me descompuse".

En una charla que le concedió al periodista de LAM (América TV), Alejandro Castelo, la mujer precisó cómo es su hijo: "Él es lindo, pero más lindo por dentro. Así como lo ves, es siempre". Asimismo, explicó por qué no quiere hablar tanto con la prensa: "Yo no quería hablar de él porque esto es su trabajo, yo no sé manejarme con los medios".

En tanto, la madre de "Locho" confesó que la pasó mal cuando su hijo tuvo un ataque de pánico: "Realmente, yo me descompuse cuando lo vi así, es real lo que le pasó, eso no hay que dudarlo... Eso es doloroso". "La otra es que se supongan cosas... Todos vimos lo que pasó ¿hubo más? Ahora todo el mundo están con el tema de que es lo que editaron, es lo que mostraron, lo que existió es lo que vemos, no hay nada inventado", sostuvo Mónica, quien dejó en claro que El Hotel de los Famosos no está armado.

Por qué Locho sigue en El Hotel de los Famosos y soporta el bullying

De acuerdo a lo que indicó su madre, Locho "resistió porque su sueño es trabajar en la música, en el espectáculo, como humorista". "Todos vimos lo que pasó, imaginate como mamá cómo me siento". Y deseó: "Quisiera que él salga a hablar y explique".

Por otra parte, Mónica Meroni valoró la contención de la producción de El Hotel de los Famosos: "Lo cuidó un montón, me cuidó un montón a mí, llamándome, explicándome y tranquilizándome".

Por qué El Chanchi Estévez renunció en El Hotel de los Famosos

Maximiliano "El Chanchi" Estévez tomó una inesperada decisión en El Hotel de los Famosos (El Trece): decidió abandonar el reality. El exfutbolista explicó que su decisión fue motivada por varias injusticias que se dieron en la competencia, especialmente por la eliminación de Sabrina Carballo, su expareja, que perdió con Lissa Vera en el "Desafío de la H".

Resulta que, en medio de la final, la producción la detuvo porque Sabrina había infringido las reglas del juego por seguir las indicaciones de Martín Salwe, quien le marcó un camino que no se podía hacer. Es por esto que "Chanchi" lo consideró una injusticia y decidió renunciar al reality. Inmediatamente después, el locutor siguió sus pasos, pero al poco tiempo se arrepintió.

"Siento una frustración que no pensé que iba a sentir. Estoy enojada, así que prefiero no decir nada", expresó Carballo al ser eliminada. Y "Chanchi" les dijo a los conductores, "Pampita" y "El Chino" Leunis: "La verdad que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada, hubo muchas injusticias en muchos juegos. Yo abandono el certamen".

Antes de irse, le dio las gracias a toda la gente que trabaja en la producción. "Me han tratado muy bien, les agradezco de corazón y espero haber sido respetuoso. Muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, realmente me llevo el cariño muy grande pero yo dejo el certamen, chicos". En este sentido, Estévez explicó que "si hubiera pasado con otro participante, seguramente hubiera hecho lo mismo, pero con Sabrina se agravó muchísimo la situación". "No me gusta verla así, es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego hicieron que a veces haga cosas que no quería hacer, pero en líneas generales, esta es mi manera de reivindicarme con ella. te quiero, Sabri", señaló el deportista.