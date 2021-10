El drama de Graciela Alfano que sorprendió a Juana Viale: "Es una confesión"

Graciela Alfano se quebró en vivo ante Juana Viale en El Trece y reveló el drama personal que vive en la actualidad. "Les pedí perdón por cosas que hice", admitió.

Graciela Alfano se quebró en vivo ante Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) e hizo una fuerte autocrítica durante el programa de televisión del pasado domingo 17 de octubre. La invitada expuso un drama personal que transitó con sus tres hijos varones y sorprendió tanto a la conductora como al resto de los presentes en la "Mesaza". La actriz, modelo y exvedette de 68 años se sinceró acerca de su vida familiar y dejó impactados a quienes la observaban mientras hablaba.

Sobre el final de la emisión, "Grace" reconoció: "Hay que aprender a acompañar y hay que aprender a escuchar. Son las dos cosas, ponerse en un segundo plano. Esto es lo que a mí me gusta hacer tanto como suegra, como así también como madre… Si tengo que hacer una confesión hoy, en el Día de la Madre… Me están escribiendo a ver qué quiero hacer".

Ante la atenta mirada de Juana Viale y del resto, Graciela Alfano profundizó sobre sus hijos: "Creo que todas las madres en algún punto, si somos honestas, decimos ‘mirá, esto lo podría haber hecho mejor’. Sobre todo tratándose de alguien como yo, que dediqué mucho tiempo a esto de mi vida, que es mi profesión. Muchas veces no estuve, no estuve para ellos. Muchas veces los llevé sin preguntarles… Porque ese trabajo, esa nueva relación que yo abordaba, era algo bueno para mí, de verdad no pensaba mucho en ellos".

La artista explicó que es importante "poder darse cuenta de que uno ha sido un poco egoísta en un momento de la vida tal vez por juventud, por inexperiencia, por lo que sea... Y verlo te da la posibilidad de cambiarlo". Sin embargo, aclaró que en los últimos tiempos recorre algo diferente y mejor con ellos: "Este es un momento en el que me estoy ocupando mucho de la relación con mis hijos, a quienes quiero profundamente".

La emoción en vivo de Graciela Alfano por sus hijos.

Quiénes son los hijos de Graciela Alfano

Por último, se dirigió directamente a Francisco Capozzolo, Gonzalo Capozzolo y Nicolás Ruskowski: "Tengo tres hijos, de los que no hablo mucho porque los he protegido un poco del medio a ´Nico´, ´Fran´ y ´Gonza´. Estoy orgullosísima de ustedes, son de lo único que quisiera hablar en esta mesa y en la vida. Y sí, ya les pedí perdón por una serie de cosas que hice. Estoy acá para que vivamos el resto que nos queda desde esto, que es el amor, el amor incondicional… Los amo profundamente".