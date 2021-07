Graciela Alfano recargada contra Yanina Latorre: "Es la cotorra y no la quiero ni cerca"

La exvedette no se guardó nada y volvió a cruzar a Yanina Latorre en el programa de Luis Novaresio.

Graciela Alfano visitó a Luis Novaresio en América TV y volvió a la carga contra Yanina Latorre. Además de criticar las declaraciones clasistas de la mediática, "Grace" trajo al presente algunos malos recuerdos de cuando se encontraban en la pantalla de Los Ángeles de la Mañana donde Latorre sigue siendo panelista de Ángel De Brito.

Ya en el living de Debo Decir, a Graciela Alfano le tocó participar de la sección "¿Qué tenemos en la cabeza?". Y fue tal la casualidad que a Grace le tocó sacar un papel con la poco casual consigna "Miami libre". A continuación, Novaresio citó la noticia sobre el viajero que arribó al país contagiado con la variable delta de coronavirus y no cumplió con la cuarentena obligatoria, pero la rubia fue para otro lado.

Lejos de meterse con las medidas para prevenir el avance de la variante delta en nuestro país, la exvedette aprovechó la consigna y cargó directamente contra Yanina Latorre a quien tiene entre ceja y ceja hace años. "Ella es especialista en gansadas", arrancó. "Habló de la gente humilde y dijo que eran culpables del covid. Yo puse un tuit que decía que la persona que dejó que su hija vaya a una fiesta clandestina me dice que no va a hacer cuarentena... Tuvo 25 mil likes. Yo le dije a Alberto (Fernández) que con que le hayan prohibido la vuelta (al país) a las cotorras era suficiente", explicó Alfano entre risas.

"Es un tema difícil porque la gente quiere salir y entrar, pero también hay que pensar que hay una pandemia, que ciertas cosas se controlan en algún momento. A mí no me gustaba estar encerrada, pero somos grandes y tenemos que pensar, cada día que pasa es diferente en Israel y el Reino Unido, de repente explota todo. Esto no es la vaca atada", reflexionó. "Algunas personas, no todas, están hablando como criaturas. Si vos salís y firmás un papel, ¿sos analfabeto?, ¿no estás leyendo lo que firmás?, estás diciendo que aceptás la medida. Si no, no salís, andate a Claromecó", agregó.

A continuación, Novaresio pretendió ahondar más en la discordia y le preguntó qué pasaba entre la exjurado de Bailando por un Sueño y la panelista de De Brito. "No la encuentro en wikipedia, no es mi amiga, es la cotorra y no la quiero ni cerca", lanzó Alfano. "Todo el mundo lo sabe. Hice una encuesta para que la sacaran de los medios y votaron 75 mil personas en 72 horas. ¿No es fuerte eso?", continuó.

En este sentido, puntualizó sobre su propuesta para "sacar" a Yanina de los medios. "Que la saquen. Nunca tuve una cuestión con ella, no me importa nada. Cuando trabajé con ella me pareció una persona espantosa hablando mal de todo el mundo. Se lo dije 'sos mas mala que las arañas, ¿qué sos la fiscal de las camas y que podés juzgar la vida de la gente?'", expresó.

No conforme con las observaciones anteriores, agregó: "Me parece muy mala compañera, avergonzaba a una. Tenía conductas de narcisismo maligno". "Que diga lo que quiera, a mí qué me importa... Me ha dicho cada cosa. Estúpida le tengo que decir porque son los estúpidos los que están aturdidos. Me enchastró con mentiras y estuve un año y medio en juicio... Los que me odiaban se sumaron. Es tilinga y habla sin sustento. Esa persona ¿por qué está sentada ahí y no está sentada otra?", completó.