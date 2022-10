El doloroso momento de Laura Ubfal en Telefe: "Lo más horrible"

La periodista abrió su corazón y se refiró a una dolorosa pérdida que sufrió. El duro descargo de Laura Ubfal en PH Podemos Hablar.

Laura Ubfal abrió su corazón en diálogo con Andy Kusnetzoff y se expresó sobre la pérdida de uno de sus hijos. La periodista visitó PH Podemos Hablar (Telefe) respondió a una consulta del conductor sobre los miedos que afrontan los padre y las madres, y emocionó a los televidentes con sus palabras.

"La mujer es la que pone el cuerpo, entonces siempre te va a dar miedo. Lo que pasa es que es una experiencia tan particular que uno no sabe si decir que es pánico o qué, se te juntan todos los sentimientos. Tengo una hija hermosa, que es actriz, tiene 27 años", comenzó su descargo la conductora de Gossip por NET TV.

Ubfal continuó su discurso en alusión a la pérdida de un hijo de la que muy poco sabían, aunque decidió no explayarse demasiado sobre el tema. "Es un momento único. Así como fue lo más horrible del mundo perder a un hijo; lo más divino del mundo es tenerlo", señaló la icónica periodista de espectáculos que actualmente se desempeña como panelista de los debates de Gran Hermano 2022.

"Alma tiene papá y está con él, todo bien. El deseo de tenerla fue una decisión compartida pero después, por momentos de la vida, la crié prácticamente sola. No convivimos con el papá pero lo ve, existe, tiene hermanas y tiene toda una familia", comentó la periodista. Y cerró: "No hay un conflicto, pero sí estuvo la decisión de no convivir y eso hizo que el padre no esté en la cosa cotidiana".

El mandato que Laura Ubfal recibió de su madre

"Me decía que no me casara y nunca me casé. No me gustan los compromisos de ningún tipo. Es tan fuerte el deseo de libertad, soy extremadamente defensora de mis tiempos, mi espacio, de no dar explicaciones", enunció Ubfal sobre su personalidad y los motivos por los cuales decidió nunca formar un compromiso de pareja. Y añadió: "Es una forma de ser, qué le voy a hacer. Me costó menos criar una hija que estar en pareja. Está todo bien, he tenido montón de relaciones, todo bárbaro. Pero convivir es algo que no nació para mí".

Finalmente, Ubfal agradeció a la producción y a sus compañeros de piso en PH, Podemos Hablar por el momento que vivió como invitada en un posteo de Instagram donde se mostró con Leonardo Sbaraglia, actor que también participó de dicha emisión.