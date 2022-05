El doloroso anuncio de Rocío Marengo: "No sé cómo contarles"

Rocío Marengo reveló que finalmente no está embarazada y compartió su dolor. El triste comunicado que publicó la modelo y bailarina en su cuenta de Instagram.

Rocío Marengo atraviesa una situación sumamente difícil. La modelo, actriz y bailarina compartió un dramático descargo en su cuenta oficial de Instagram para anunciar públicamente que finalmente no está embarazada. Justamente, en abril pasado, anunció que esperaba un hijo.

"Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar... bueno, prefiero enfrentar la situación yo y contarlo por única vez. No hay bebé en camino", confirmó Marengo, quien venía realizando un tratamiento in vitro como madre soltera, más allá de su relación con Eduardo Fort.

Asimismo, la mediática tuvo palabras de elogios hacia la gente que le envió mensajes de aliento: "Les quiero agradecer a todos por el cariño, el respeto y el apoyo que me dieron desde el momento en el que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc. y todo su equipo...". Y agregó: "¡Me sentí súper querida, cuidada y contenida! Todos los que fueron parte de este pedacito del camino, los volvería a elegir 1.000 veces más".

Marengo hizo una mención especial a todas las mujeres que buscan la manera ser madres por medio de tratamientos específicos: "Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo". Y pese al dolor que siente por no estar embarazada, aseguró que no dejará de intentarlo: "El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones...".

Rocío Marengo reveló en Instagram que finalmente no está embarazada.

"Puse mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Estoy triste pero ¡fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo! ¡Todo mi amor para ustedes!", concluyó, a modo de reflexión, la artista de 42 años.

Rocío Marengo había manifestado su deseo de ser madre

En abril pasado, y en un diálogo que tuvo con revista Pronto, Rocío Marengo se sinceró al expresar un sueño personal: "Quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”.

Con respecto a la posibilidad de contar con Eduardo Fort en el proceso de convertirse en madre, Rocío Marengo sentenció: “Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto. Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío para acompañarme en lo que sea. Obviamente a su forma, porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado".