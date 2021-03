La emoción de Jey Mammón al recordar a su papá fallecido hace poco.

El comienzo del 2021 fue triste para Jey Mammón porque, si bien consiguió tener su propio producto en América TV, falleció su padre Roque. Entonces, en vivo en el piso para Almorzando con Mirtha Legrand por El Trece, Juana Viale le recordó aquello y el humorista contestó: "Sí, fue después de hacer dos programas de Los Mammones, creo que me esperó a que arranque".

"Yo sentí eso, de verdad te lo digo. De hecho, cuando estaba en terapia intensiva le dije ´voy a empezar un programa, le gané a Estelita´ y se movió todo, creo que lo disfrutó. Fue muy duro, fue difícil porque vos lo sabés también... Las pérdidas son tremendas, pero dentro de este contexto de la pandemia es mucho peor", agregó el artista.

Jey Mammón aprovechó para mandarle "un beso a mi mamá, que está mirando como Mitha, adentro de la casa y sin poder salir, cuidándose" y profundizó con respecto a su papá: "Yo lo siento muy presente, en cada programa en el que siento como una magia, que es mejor que el otro, siento que él tiene mucho que ver. En un momento le agarró una fuerte neumonía y sentí terror por el coronavirus, aunque al final no tuvo nada que ver. Acá no hay responsabilidad de nadie".

"A mí me recuperó mucho el mundo espiritual, mucha gente que está mirando puede decir ´este está loco´ o no, pero hay señales muy fuertes", amplió Jey ante la atenta mirada de la conductora y del resto de los invitados: Soledad Silveyra, Nelson Castro y Ulises Bueno. "Es la contradicción de la vida: yo estaba empezando a pasar un momento maravilloso y de repente pasó esto", reconoció Mammón.

Además de admitir que el proceso de Roque "ya venía porque estuvo en terapia bastante tiempo", también recalcó que "él estaba perfecto pero lo tenían que operar sí o sí por única vez y el día anterior, después de no salir en toda la pandemia, le dijo a mi mamá ´¿vamos a dar un paseo en auto?´". Y completó: "Cuando nos internamos le pregunté ´¿te pongo la televisión?´ y me respondió ´¿qué día es?´, le dije ´domingo´ y me dijo ´no, porque hoy no estás en ningún programa´".

La carrera de Jey Mammón

El comediante, actor y músico de 44 años en la vida real se llama Juan Martín Rago y nació el 6 de diciembre de 1976 en Buenos Aires. Empezó su trayectoria en la señal musical de cable CMTV, donde se desempeñó como conductor de Analizados entre 2010 y 2011. El salto a la fama se produjo cuando integró el envío radial de la vedette Nazarena Vélez, Falta de respeto, por radio FM La Isla. Más tarde integró otros éxitos de la pantalla chica como, por ejemplo, TVR, Tu cara me suena 2, La Pelu, Showmatch, Divina comida y Polémica en el bar.