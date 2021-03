Luis Brandoni fue el invitado estelar de Los Mammones, por América TV, el pasado miércoles 23 de marzo. En medio de una entrevista muy cálida y llena de risas, fiel al estilo de Jey Mammón, el emblemático actor confundió el sentido de una pregunta y no logró entender que el interrogante traía consigo una connotación sexual.

“¿Arriba o abajo?”, consultó sin tapujos el humorista que también habita en el personaje de Estelita. “No lo sé”, respondió Brandoni con notable compromiso en sus palabras. Y luego agregó: “es que sería un error entender que abajo es algo depresivo o fracasado”.

Dada la circunstancia, el exparticipante del Bailando lanzó una aclaración. “Creo que tiene una connotación esta pregunta. No estoy seguro”, añadió con simpatía Jey, en referencia al verdadero sentido del interrogante, el cual hacía alusión a la posición preferencia del invitado a la hora de tener sexo.

Pero, haciendo caso omiso a la mención del músico, el exintegrante del elenco de Mi Cuñado continuó con su fundamentación. “De pronto uno abajo puede hacer cosas importantes”, señaló. Acto seguido, tentado por la risa, el conductor le contestó: “Y arriba también”.

No conforme con ello, el simpatizante de Juntos por el Cambio siguió desarrollando, con absoluta seriedad, su explicación sobre los estados de ánimo: “Es que abajo se pueden aprender cosas importantes. Y también arriba”. Luego, sentenció: “Pero ambas cosas al mismo tiempo es muy difícil”.

El insólito robo que sufrió Luis Brandoni

Luis Brandoni contó un extraño robo a mano armada que le sucedió hace poco tiempo. "En la sala de espera de un médico me robó un fan", admitió el actor de Esperando la Carroza. “Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. Sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta. Entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró la chapa de policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, contó el actor macrista en el talk show de Jey Mammón.

Además, Brandoni relató que el "policía trucho" le mostró un arma: “Sacó una cadena a una señora. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”. Ni Jey Mammón ni Silvina Escudero pudieron ocultar las carcajadas ante la desopilante anécdota del actor radical que defendió las políticas del gobierno macrista.