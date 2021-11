El doble de Messi que impactó a Guido Kaczka en El Trece: "No se puede creer"

Un imitador del futbolista argentino sorprendió en Bienvenidos a Bordo y llamó la atención al propio Guido Kaczka en El Trece.

Guido Kaczka suele verse sorprendido en su programa de televisión abierta Bienvenidos a Bordo (El Trece) por algunos invitados que son realmente idénticos a ciertas figuras famosas en general. En esta oportunidad, ocurrió con el mismísimo Lionel Messi, el futbolista que juega en la Selección Argentina y en PSG (París Saint-Germain), de Francia.

Si bien como parte de la emisión hubo otras personas en el estudio del canal del Grupo Clarín cuyas caras eran muy similares a diferentes personalidades nacionales reconocidas, el que más pareció haber sorprendido al conductor fue un imitador de "La Pulga", ya que no solamente se asemejaba con su rostro sino también con sus gestos y su tono de voz.

El doble de Lionel Messi que impactó a Guido Kaczka en El Trece: "No se puede creer"

Luego de haber despedido a otros participantes de Bienvenidos a Bordo, el actor, productor y presentador de 43 años aseguró al aire, a modo de introducción de lo que le sucede con el crack rosarino: "Ay, qué digo… A mí, cuando hay algo que me da como cariño, yo me muerdo la mandíbula. Me pasa con mis hijos y con mi perro”. Inmediatamente después, abrió la puerta y apareció el "doble de Messi", que llamó la atención de todos cuando las cámaras lo enfocaron en primer plano.

"Salvo que me estés bromeando, ¿vos sos Messi?”, preguntó al instante Guido Kaczka, por lo que el invitado ni siquiera lo dudó. "Yo soy Messi", contestó mientras repetía gestos típicos del ex-Barcelona. Entonces, el líder de Bienvenidos a Bordo no pudo contener su entusiasmo: "¡No, miralo a Lionel Messi! ¡Mirá cómo se agarra el pelito! ¡Ay por favor, ay por favor, qué tipo este! ¡Mirá que es ídolo como jugador, pero como persona es más ídolo! Lo que le gusta, lo que hace, cómo actúa".

El parecido del participante con Lionel Messi sorprendió a Guido Kaczka en El Trece.

“Es Messi, locutor. Es igual a Messi, qué bárbaro. Además, la onda que también tiene, ese pequeño brillito en los ojos... Como que tiene la onda”, insistió Guido acerca de quien se parecía al crack hasta en su forma de hablar. Mientras miraba a la cámara y le brillaban notablemente los ojos, Kaczka jugó con él. “Mirá, ahí la vio a Antonela (Roccuzzo, la esposa del futbolista) y a los chicos”.

Para cerrar, el presentador completó: “Es igual a Messi, ¡no se puede creer! Es como una cara que es argentina. No se puede creer”.