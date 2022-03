El doble de Abel Pintos sorprendió a Laurita Fernández en El Trece

Un imitador de Abel Pintos dejó sin palabras a Laurita Fernández en Bienvenidos a Bordo, por El Trece. ¡Son iguales!

Abel Pintos se encuentra en boca de miles de argentinos y argentinas. Mientras el cantante realiza una gira por diferentes puntos del país, y se prepara para viajar a Uruguay para brindar una serie de recitales, en el programa Bienvenidos a Bordo (El Trece) ocurrió un hecho increíble. Un participante igual al músico sorprendió a Laurita Fernández, quien tuvo una desopilante reacción.

En la tradicional sección de "parecidos" del programa que habitualmente conduce Guido Kaczka, y que en las últimas semanas tiene a Laurita como presentadora principal, un joven se presentó para formar parte del concurso de parecidos. Con una sonrisa, la conductora le comentó con asombro: "Adelante, bienvenido, ¿cómo te llamas?". "Ezequiel", contestó él. Y luego, le confesó: "Te puedo ser honesto Laurita, yo no me veo parecido a esta persona, pero todos me lo dicen. Y me dijeron que me ría, pero…".

"Yo ya lo tengo, cuando hizo la sonrisa. ¿Franchu?", consultó Fernández, que rápidamente advirtió que se trataba del famoso cantante argentino nacido en Bahía Blanca. Francesca, una de las secretarias del programa, arriesgó, aunque no acertó: "Creo que sí, ¿Germán Martitegui?".

El parecido de Abel Pintos sorprendió en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Luego de una serie de especulaciones entre los miembros de Bienvenidos a Bordo, Laurita le manifestó al joven: "Vos sos cantante". "Soy cantante", reconoció Ezequiel acerca de su parecido a un famoso. "O sea que una de estas canciones va para esta alfombra roja", acotó la presentadora. Y una vez más, el hombre dio una nueva pista, en referencia a que el famoso en cuestión estuvo presente en el casamiento de Lionel Messi : "La cantó en el casamiento de un futbolista muy importante".

Finalmente, Laurita logró dar en la tecla con el famoso y sostuvo: "Claro que sí, mirá la sonrisa, los ojitos. Sí, es Abel (Pintos)". Ezequiel reaccionó con alegría y finalmente fue aplaudido por los miembros del programa de El Trece, donde no pudieron salir del asombro.

La agenda de recitales y shows de Abel Pintos en marzo:

Martes 15 de marzo: Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe).

Centro Cultural Rosario (Rosario, provincia de Santa Fe). Jueves 17 de marzo: Teatro Macció (San José, Uruguay).

Teatro Macció (San José, Uruguay). Viernes 18 de marzo: Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay).

Teatro Uamá (Carmelo, Uruguay). Sábado 19 de marzo: Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ).

Teatro Florencio Sánchez (Paysandú, Uruguay ). Domingo 20 de marzo: Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ).

Teatro Larrañaga (Salto, Uruguay ). Martes 22 de marzo: Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay).

Teatro Municipal (Treinta y Tres, Uruguay). Miércoles 23 de marzo: Teatro 25 de mayo (Rocha, Uruguay).

A qué se quiere dedicar Abel Pintos fuera de la música

A través de una publicación que hizo en las redes, Abel Pintos confesó qué es lo que pretende hacer de cara a lo que viene: "Últimamente estoy leyendo libros muy largos, estoy con esta edición de 'La guerra y la paz', de 1070 páginas". "La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, es una lectura que tiene otro timing de lectura, o por lo menos yo lo leo con otros tiempos que cuando se trata de un libro de 300 o 400 páginas", agregó el artista bahiense, quien se mostró muy emocionado.

Y curiosamente, el cantante dio a entender que le gustaría dedicarle más tiempo a este tipo de actividades: "Estoy verdaderamente copado, tal es así que creo que voy a dedicar el resto del año solo a este tipo de lecturas de largo tiro". En tanto, le hizo un pedido a sus fanáticos: "Así que si quieren hacerme alguna recomendación, va a ser muy bienvenida".