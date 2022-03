El desgarrador video de Mariano Caprarola: “Mataron a mi perro, mi bebé”

Mariano Caprarola, experto en moda, publicó un desolador video en sus redes sociales contando cómo mataron a su perro.

Mariano Caprarola, experto en moda e integrante de La juala de la moda, usó sus redes sociales para comunicarles una desoladora noticia a sus seguidores: mataron a su perro. En el video, cuenta detalladamente cómo fue que ocurrió y expuso a la empresa que se suponía que debía cuidar a su perro, Las Lunas, un servicio de hospedaje de mascotas en donde lo había dejado por unos días.

Según relató, Mariano había llevado a su perro allí durante unos días para poder recibir en su casa a su madre, que venía a visitarlo desde lejos. Lastimosamente, no terminó siendo un lugar seguro para su mascota, que terminó falleciendo. A través de un video, Caprarola expresó su desconsuelo y recibió el apoyo de varias figuras públicas, como Lizy Tagliani, Sandra Borghi y Barby Simmons, quienes lo ayudaron a difundir la noticia.

“Los delincuenes de @laslunasmascotas mataron a mi perro, mi bebé. Le pido justicia a la gente, que me ayuden. Desde el fondo de mi corazón. Yo hoy no puedo difundir. Para que esto no pase más”, escribió junto al clip, en el que se lo ve completamente destruido y llorando sin consuelo.

“Hola a todos. La verdad que no suelo hacer estas cosas nunca, pero hace dos semanas entregué a mis perros al cuidado de un lugar para que mamá pudiese venir de Mar del Plata a visitarme y el perro fue agredido”, comenzó. “Hoy se nos murió en el peor de los estados. Y no quiero que pase nunca más esto. No voy a hacer ninguna cosa de denuncia, simplemente que me colaboren para que este lugar no tenga más perros al cuidado. Les agradezco a todos”, cerró Mariano.

Las figuras públicas que se sumaron al reclamo de Mariano Caprarola

“¿Qué hago por vos, amigo?”, le comentó Sandra Borghi. “Tal vez desde tu lugar de periodista podés ubicar el lugar y denunciar”, le comentó una usuaria. “Por favor, vos que trabajás en los medios. Este lugar no puede seguir abierto”, sumó otra internauta. Lizy Tagliani también le dejó un comentario: “Para que no suceda hay que denunciar. Te mando mucho amor”.

“Te abrazo tan fuerte Marian querido. Qué horror. Todos a denunciar así esto no le pasa nunca más a nadie”, añadió Barbie Simons. “¡No lo puedo creer, amigo! Ya lo puse en mis historias. DENUNCIEN”, comentó Fer Vives. El video de Mariano casi alcanza el millón de reproducciones y ya son muchas las figuras públicas que difundieron la noticia para escrachar a la empresa de hospedaje de mascotas, cuyo perfil de Instagram se llenó de comentarios de usuarios reclamando por los derechos de los animales.