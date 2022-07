El desgarrador pedido de una participante al jurado de La Voz Argentina: "Lo perdí"

Los jurados de La Voz Argentina recibieron un emotivo pedido por parte de una de las participantes debido a la sensibilidad de ésta. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner debieron contener a la joven tras un relato que la estremeció.

Se trató de la participante Maru Villamonte, quien no logró convencer a ninguno de los artistas para que dieron vuelta su sillón con su interpretación de Cómo Mirarte de Sebastián Yatra. La joven contó que hacía poco tiempo había perdido a su papá y se quebró en llanto en medio del escenario. "Hoy quiero dedicarle esto a mi papá que hoy no está más conmigo, que lo perdí hace unos meses. Y la verdad es que yo sé que él me acompañó desde un principio", relató la cantante. Y agregó: "Mi última conversación con él fue hablando de que me iba a presentar al casting, así que estoy más que feliz de estar acá realmente".

"Ay, los quiero abrazar", enunció la concursante y, acto seguido, los cinco artistas que forman parte del jurado de La Voz Argentina se levantaron de sus asientos y acudieron al escenario para darle un contenedor abrazo a la cantante, quien dijo estar contenta y agradecida a pesar de no haber sido elegida por ninguno.

La noticia de "La Sole" que causó tristeza en sus fanáticos

La cantante oriunda de Arequito se pronunció sobre las posibilidades de dejar los escenarios y soltó: "Trato de ser muy honesta con los demás y conmigo misma. Yo soy una artista popular, quiero estar en todos lados, cantarle a todas las edades. He sido una persona sincera, intuitiva, me he equivocado y lo seguiré haciendo. Es por eso que en 10 años espero estar en mi casa y parar de girar, porque empecé a las 12 años y ya siento mi desgaste", en alusión a los extensos viajes que hace con su motorhome por el interior del país.

"Yo estoy destrozada desde la mañana con esto. Se me fueron las ganas de tener más de 40 te diré", escribió una fan de Soledad en Twitter. Y la artista respondió: "Falta mucho aún que pasen 10 años. Vivir es hoy!!! Mientras tanto seguimos disfrutando!!!".