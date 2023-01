El desgarrador descargo de Pachu Peña: "Me arrepiento"

El actor recordó un antiguo trabajo en la TV y dio a conocer su dura experiencia en el mismo. Pachu Peña se refirió a su paso por Gran Hermano Famosos y sorprendió al relatar cómo fue su participación.

Pachu Peña se pronuncio sobre su paso por Gran Hermano Famosos en 2007 y recordó que casi declina esa propuesta hasta que lo convencieron. El humorista reveló que un reconocido colega suyo también iba a ser parte del proyecto de Telefe y finalmente dijo que no.

"Yo fui a la casa a llevar un poco de humor, había gente que no quería divertirse conmigo. Me acuerdo que Badalá me dijo que no me meta con él. Nos habían convocado a mí y a José María Listorti. José al final se bajó y cuando fui a decir que no, el productor me convenció", soltó el humorista en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Yo tenía a mis viejos jodidos, aguanté muy poco. En un momento empecé a medir una mesa de madera para saltar el paredón y salir a caminar por la avenida en calzoncillos, me arrepiento de no haberlo hecho".

A pesar de el poco tiempo que duró en el reality show, Peña asegura no arrepentirse de haber pasado por el programa de Telefe en el que Diego Leonardi resultó ganador tras haber sido eliminado en la edición anterior por la espontánea de Marianela Mirra.

Pachu Peña recordó su paso por Telefe en 2007.

El fuerte accidente de Pachu Peña en la ruta

El humorista dialogó con Teleshow sobre un mal momento vivido en un viaje en ruta y relató: "Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo".

"Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima. Terminé golpeando contra el guardarraíl del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando", agregó el comediante, agradecido por la suerte que tuvo en lo que pudo haber sido una tragedia. Y cerró: "En ese momento pararon varios autos con familias a preguntarme si estaba bien, y se sorprendieron al verme ahí cuando bajé del auto. Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto. Así que creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande".